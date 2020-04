Si è spento il sorriso di Paolo Cuaz

Per l'aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito un anno fa, è morto oggi mercoledì 29 aprile il 55enne aostano Paolo Cuaz. Molto conosciuto nel capoluogo valdostano e non solo, Cuaz aveva gestito l'esercizio commerciale 'La Bottegaccia' in via Sant'Anselmo ed era da diversi anni impiegato tecnico agli impianti di risalita della società funiviaria Pila Spa.

Sportivo a 360°, ottimo sciatore, di carattere solare e generoso, Paolo Cuaz era il compagno di Vally Orsi, vicepresidente della sezione valdostana dell'ente solidale privato Soroptimist. Tanti i messaggi di cordoglio postati in queste ore sul profilo Facebook dell'aostano.