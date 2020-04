Regione imprenditrice penalizza imprenditori edili valdostani

Il tutto parte da un appalto del valore di 6,7 milioni, di cui circa la metà in opere edili, bandito dalla Società Funivie Mont Blanc SpA; un appalto che potrebbe dare opportunità di lavoro molto importante e quindi, “a maggior ragione – dicono 18 imprese – lo scrupolo nell’assicurare alla stessa trasparenza e par condicio nelle possibilità di accesso in gara debba essere massimo”.

E invece? E invece la Società Courmayeur Mont Blanc, partecipata della Regione, bandito una gara di appalto per la fornitura di un impianto di innevamento artificiale comprensiva delle opere edili, mentre i codici di appalto prevedono lo scorporo delle opere; un appalto per gli impianti tecnici e un appalto per le opere edili. E pare che sulla medesima lunghezza d’onda, ovvero allo scorporo dell’appalto per le opere edili, viaggi anche il Presidente della Regione, Renzo Testolin, che è pure assessore ai lavori pubblici e che pare, però, nulla abbia fatto. E così la Mont Blanc prosegue nel suo appalto se lo giochino i tre grandi marchi di innevamento artificiale Leitner, Dopelmayr e Techno Alpin che a loro volta appalteranno le opere edili, impedendo – nei fatti – la libera partecipazione.

“Nello specifico – si legge in una nota del Consorzio formato dalla 18 imprese valdostano che versano gli oneri fiscali in Valle con tutto vantaggio per le casse regionali - la restrizione è ancora più stringente in quanto la scelta dell’operatore che fornirà i cannoni e impianti connessi è, nel caso di Courmayeur, sostanzialmente predeterminata dalla committente verso un unico player per pregressi accordi commerciali di gestione, manutenzione, forniture e scelte tecnologiche”. Una sottolineatura non di poco conto.

Il Consorzio si fa forza del fatto che la Pila Spa ha impianti e tecnologia di innevamento Techno Alpin da cui compra direttamente le apparecchiature e tecnologie e fa costruire le opere ad imprese locali tramite appalto con categoria consona (nel caso specifico OG6); lo stesso avviene con le Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a; entrambe società controllate dalla Regione.

Il Consorzio sottolinea ancora che “in entrambi i casi non è venuta meno la qualità e tempestività dell’opera nel suo complesso, stante la capacità di coordinamento che riteniamo doversi dare per scontata in una partecipata”.

Infatti, ci sono inoltre opere ben più complesse gestite dividendo impianti e lavori edili: basti pensare alle centrali idroelettriche dove le opere edili sono calcolate in funzione delle macchine e tecnologie scelte. “Non ci risulta – si legge nella nota del Consorzio - che le società abbiano mai scelto procedure dove l’intera progettazione e realizzazione della centrale idroelettrica venisse data a chi forniva e posava turbina, generatori e quadri, anzi, il progetto unico è stato poi diviso in opere edili e fornitura e posa di apparecchiature”.

Le imprese chiedono dunque alla Regione, e dovrà occuparsene anche il Consiglio Valle, “che ciascuna stazione sciistica della Regione, e nello specifico la Società Courmayeur Mont Blanc scelga nella maniera più opportuna prevista dalla legge la società di innevamento e di impianti di risalita con tecnologia più consona e, in funzione di ciò, indica un appalto ‘edile’ con il calcolo e verifica di tutte le strutture e chiaramente l’esecuzione dei lavori.

“Purtroppo – rimarcano le impres - in Valle d’Aosta in questi ultimi anni è stato monopolizzato il settore di costruzione degli impianti di innevamento e risalita dove le opere vengono appaltate con appalto integrato simile a quanto avviene con la gara della Mont BLanc, andando a mettere come requisiti di partecipazione alle procedure categorie ed esperienze che vincolano le imprese valdostane a cercare accordi sostanzialmente con le tre società del calibro di Leitner, Doppelmayr, Techno Alpin che hanno impianti e accordi commerciali con la maggior parte dei comprensori sciistici valdostani e che collaborano e hanno accordi precedenti con imprese edili di fiducia, portando inesorabilmente portano alla monopolizzazione del comparto di costruzione edile”.

Quale sarà il futuro delle gare appalto delle stazioni sciistiche per le imprese edili valdostane? Sicuramente quello di provare ad associarsi con le società che andranno nei prossimi anni ad eseguire i principali impianti di risalita e innevamento valdostani (Leitner, Dopelmayr, Techno Alpin).

Ma non è più sensato e corretto, alla luce anche della crisi coronavirus che ha messo in ginocchio tante imprese valdostane, cambiare procedura e consentire alle imprese valdostane di concorrere liberamente per l’esecuzione dei lavori edili, sula base di chiari e trasparenti requisiti tecnici e del grado di efficienza economica?

Certo! Tutto è fatto a norma di legge; dipende quale legge si vuole applicare ed in questo caso, come si legge nella nota, “la mancanza di accortezza e attenzione da parte della Regione e delle Partecipate, in primis la Società Courmayeur Mont Blanc, nei confronti del comparto edile valdostano e dell’economia della nostra regione, che da oramai un decennio vive una grande crisi e a maggior ragione in questa emergenza sanitaria che mette ulteriormente in ginocchio anche il settore edile”.