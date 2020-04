Il Fondo di garanzia in aiuto a privati e imprese non è per tutti, anzi

Il Governo italiano non è ancora riuscito a fare breccia nel sistema del credito effettivamente erogato alle imprese e alle famiglie valdostane, nonostante l'avviato Fondo di garanzia stabilito dai Dpcm economici.

Questo a causa delle direttive dettate dagli accordi di 'Basilea 1, 2, e 3' e accettate dalla Banca d’Italia, che impongono l’obbligo a tutto il sistema del credito quindi alle banche stesse azioniste di Banca d’Italia, ma anche alla Finaosta e ai tre consorzi di garanzia fidi valdostani, di valutare e quantificare in continuo una serie di rating,l ovvero di garanzie creditizie dei richiedenti.

In parole povere, la garanzia dello Stato sul prestito rischia di essere concessa solo a chi di garanzie personali ne ha già. Infatti, che siate privati cittadini o imprese, automaticamente e a vostra insaputa in ogni momento un qualsiasi funzionario bancario può accertare con minimo margine di errore in base al sistema interlacciato tra banche se il finanziamento con garanzia statale potrà esservi concesso o meno.

La discrezionalità non esiste più, è tutto gestito dal risultato di numerosi parametri analizzati per classificare l'affidabilità creditizia di ognuno dove ne spiccano alcuni più di altri:

1 - la differenza tra il capitale proprio dell’impresa investito e quello finanziato da terzi;

2 - il costo degli interessi passivi pagati 3 - la ripartizione dei debiti tra breve, medio e lungo termine

4 - I crediti commerciali e le rimanenze, in altre parole il valore del livello delle scorte e dei crediti commerciali dell’impresa

5 - le segnalazioni personali o dell’azienda nella centrale rischi di Banca d’Italia

6 - il flusso di cassa

Per gli amministratori regionali e soprattutto per i dirigenti tecnici che stanno provando a tarare un nuovo ampio provvedimento per sostenere i cittadini e le imprese della Valle d’Aosta, è ora di fondamentale importanza tener conto di come funzionano le regole del gioco e quindi classificare in anticipo chi sarà realmente 'finanziabile' secondo i criteri di rating aziendale, così da provare a salvare e rilanciare il maggior numero possibile di cittadini e imprese.