Ebo Lebo il Miglior Amaro al Mondo - Miglior Amaro Italiano

Istituito nel 2013 e parte del prestigioso programma World Drinks Awards, quest'anno i World Liqueur Awards sono stati giudicati da un panel internazionale di 14 esperti del settore.

Tradizionalmente, la degustazione è completata a Londra, con il panel che si riunisce per giudicare tutte le voci. Tuttavia, a causa delle circostanze straordinarie di quest'anno, tutti i round sono stati completati da casa per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e garantire che i campioni potessero essere valutati correttamente.

Lo storico amaro valdostano di OTTOZ, EBO LEBO, nella sua nuova versione Gran Riserva, si è aggiudicato due importanti riconoscimenti, Miglior Amaro Italiano e Miglior Amaro al mondo al concorso world Liqueur Award 2020 di Londra.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio così importante - si legge in una nota - perché l’EBO LEBO gran riserva non è solo prodotto in Valle d’Aosta, ma è frutto ed espressione del suo terroir. Ottenuto da un sapiente e segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra le quali l’Achillea Millefolium – detta proprio “Ebo Lebo” nel patois di Gressoney. Questa piantina prende il nome dall’eroe omerico Achille, che l’avrebbe utilizzata per guarire le ferite riportate in battaglia.

Da qui la leggenda della piantina si amplia e arriva fino ai Salassi, abitanti della Valle d’Aosta che fu, e diventa il fondamento della pozione magica a base di erbe che infondeva coraggio e forza sovraumana, e che permise al fiero popolo di resistere per decenni all’invasione degli eserciti romani.

Oggi la leggenda rivive, con l'Ebo Lebo gran riserva dedicato ai palati più raffinati, e arricchito nella ricetta originale con l’aggiunta di Génépy e Zafferanocoltivati in Valle d’Aosta dall’Azienda Agricola Rosset, che gli conferiscono le sue eccezionali caratteristiche toniche e digestive senza nulla sacrificare al suo gusto pieno e al suo aroma inconfondibile.