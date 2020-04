Dirigente regionale e agricoltore a processo per la morte della coppia schiacciata da un castagno

Sarà l'udienza preliminare per un incidente di cui rimase vittima una coppia di pensionati a riaprire, martedì 12 maggio, l'attività ordinaria del Tribunale di Aosta. Di fronte al gup Maurizio D'Abrusco compariranno il dirigente regionale dell'assessorato Opere pubbliche e Assetto idrogeologico Valerio Segor e un proprietario terriero residente in Piemonte, imputati di omicidio colposo per la morte di Giuseppe Rosso, 74 anni, e della moglie Miriam Curtaz (73), che l'1 novembre 2018 furono schiacciati da un grosso castagno sradicatosi, a causa di una forte pioggia, dal terreno di proprietà dell'imputato piemontese e finito sulla loro auto mentre percorrevano la strada regionale per Lillianes, nella valle del Lys.

Secondo gli inquirenti Segor non avrebbe effettuato i dovuti controlli e le opere adeguate a ridurre la portata dell'acqua, in una zona con fortissime infiltrazioni, che hanno determinato la marcescenza di molti alberi a monte della strada. Al proprietario è contestato di non aver reso sicuro il terreno che aveva ereditato. Le indagini del Corpo forestale della Valle d'Aosta erano state coordinate dal pm Luca Ceccanti. Il dirigente regionale è assistito dall'avvocato Andrea Balducci, del foro di Aosta.

La data del 12 maggio è quella stabilita dal Dpcm del Governo Conte per la ripresa delle udienze civili e penali ma, poichè il rientro a pieno organico del personale degli uffici giudiziari è previsto solo entro giugno, è possibile che il gup dopo l'avvio dell'udienza disponga un rinvio di alcuni mesi.