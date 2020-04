L'OPINIONE DI CARLO MARZI: Usciremo dalle macerie create da questo MALEDETTO VIRUS

A volte le domande hanno in sé le risposte.

Stiamo aspettando ci dicano che andrà tutto a posto?

Stiamo aspettando ci dicano che tutto tornerà come era prima?

Ebbene NON SARA’ COSI’!

Usciremo dalle macerie create da questo MALEDETTO VIRUS ognuno con qualche motivo in più per essere triste e arrabbiato.

Dovremo imparare ad UNIRE la necessità di STARE DISTANTI e quella di lavorare e stare assieme!

Come lo facciamo? Scegliamo la solitudine e la disperazione? Ci fidiamo di chi sta in giro a spandere rabbia e soluzioni da bar? Stiamo ancora ad ascoltare chi spara cazzate e semplicità?

A queste domande io ho trovato queste risposte.

Valgono per me, ma magari possono dare una mano. A me al momento sono S.U.F.ficienti, sono un buon inizio:

SOLIDARIETA’: da questa situazione difficilissima non possiamo pensare di uscire in totale solitudine con l’obiettivo di stare anche DISTANTI, senza un abbraccio. E allora scegliamo di stare a distanza INSIEME. Scegliamo di stare a distanza osservando gli altri e dando una mano a chi è in difficoltà.

UMILTA’: abbandoniamo la logica qualunquista del “tutti possono fare tutto” e soprattutto lo sanno fare. Bisogna avere l’umiltà di sapere di non sapere.

Bisogna avere l’umiltà di fare un passo indietro e far fare a chi sa.

Si parla di malati e virus? Siano i medici e gli scienziati a parlare e abbiano l’umiltà di ASCOLTARE coloro i quali non lo sono.

Abbiano però la capacità di dare il proprio sostegno a chi sarà chiamato a DECIDERE (i politici) gli stessi che sono stati ascoltati.

Questo si chiama FUNGIBILITA’ e la fungibilità sostituisce gli individui ma promuove le PERSONE.

