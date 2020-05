Crisi nera, Rinascimento Aosta chiede riapertura attività 4 maggio

E' pressante la richiesta dell'Associazione civica Rinascimento Aosta nel chiedere chiedere alla Presidenza della Regione e alla Prefettura di apportare due modifiche al Piano del Governo Conte per la fase due Emergenza COVID 19 per la Valle d’Aosta.

"Riteniamo - precisa il direttivo dell'Associazione guidata da Giovanni Gilardini - che siano ulteriormente potenziabili le misure e i dispositivi difesa COVID-19 previsti per le attività già autorizzate all’apertura e quelle che lo saranno".

Rinascimento Aosta, ritenendo prioritario salvaguardare le persone da ogni rischio di contagio, chiede che con decorrenza dal 4 maggio autorizzare:

le attività' di Bar e Caffetteria purchè se in spazi chiusi con distanza di minimo metri 2 tra ogni tavolino, posizionamento di parafiato tra i commensali al tavolo distanti comunque almeno un metro l’uno dall’altro, camerieri con guanti e visiere di plexi, no servizio al banco, no stazionamento in piedi, Gel a disposizione.

Se all’aperto autorizzazione d’ufficio senza passaggi amministrativi per i dehors della scorsa stagione, distanziamento dei tavoli min. metri due, camerieri con maschera plexi e guanti e consumatori con mascherina e guanti. Gel a disposizione.

In entrambi i casi obbligo di sanificazione degli spazi con conegrina o alcol in un’ora di chiusura giornaliera.

Inoltre tutti gli esercizi commerciali al dettaglio con accesso di una sola persona alla volta, commessi dotati di maschera plexi, parafiato alle casse e banconi, controllo di temperatura a inizio turno dei commessi e consumatori con mascherina e guanti. Gel a disposizione. Obbligo di sanificazione degli spazi con conegrina o alcol in un’ora di chiusura giornaliera. Si sottolinea come in materia di dispositivi siano proposte misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle in essere.

La seconda proposta riguarda la possibilità, dal 4 maggio, di praticare l'attività fisica limitatamente al running e al walking individuali è consentita anche nei Comuni valdostani confinanti con il proprio purchè con partenza dal proprio Comune e ritorno allo stesso, rispettando in ogni caso sempre la distanza di minimo metri due da eventuali altri soggetti in allenamento fisico.