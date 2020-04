In barba al Covid-19 festeggia i 100 anni il preside Tullio Orecchia

Fondò l'Istituto professionale alberghiero a Saint-Vincent negli anni Settanta, ma prima era stato preside in diversi licei della Valle, incarico che ricoprì sino all'età della pensione, anche se lui avrebbe continuato tranquillamente a lavorare. Ha compiuto oggi il primo secolo di vita il professore valdostano Tullio Orecchia, di Saint-Vincent, che con la moglie Rosa Viola, anch'essa docente e morta alcuni anni fa, ha scritto una parte della storia culturale valdostana dal 1949. I coniugi Orecchia furono apprezzati insegnanti e presidi negli Istituti di Pont-Saint-Martin, St-Vincent, Chatillon, Valtournenche.

La figlia Mara avrebbe voluto festeggiare i 100 anni di papà Tullio con una grande torta a forma di Cervino, ma ahimé le norme di contenimento del contagio da Covid-19 ancora non consentono 'eccessi' di compleanno e la torta è stata preparata in formato 'per due'. Occasione necessariamente rinviata al 2021, quindi. La redazione di Aostacronaca.it si unisce agli auguri allo stimato docente valdostano.