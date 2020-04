Da valdostano aspetto che il Tor des Géants® doni all'ospedale Parini 40mila euro

Il Tor des Géants® scende in campo nella lotta contro il COVID-19. Il ricavato dei pettorali solidali venduti quest’anno, per un totale di 40mila euro, è stato infatti interamente devoluto all’Ospedale Sacco di Milano con il relativo dipartimento Universitario.

C’è da rimanere di stucco, nel leggere le prime righe di un comunicato stampa della VdA Trailers, non già per l’iniziativa ma per la destinazione e la discriminazione. “Si tratta di una realtà che oggi rappresenta il centro di riferimento per lo studio e la cura delle malattie infettive ad alta diffusibilità e pericolosità - spiega il presidente di Vda Trailers, Alessandra Nicoletti - e in particolare, in queste settimane di emergenza, è stata da subito individuata quale punto di riferimento per la gestione dei pazienti più critici affetti da COVID-19”.

Molto bene. Nulla da eccepire ma dissento. Bene ha fatto la signora Alessandra Nicoletti decidere di devolvere il ricavato di pettorali solidali venduti al Sacchi. Ma non le si può perdonare di aver dimenticato l’ospedale Parini di Aosta dove medici, infermieri, volontari, operatori sanitari hanno dato il sangue per soccorrere e curare i contagiati da coronavirus.

(Nella foto: atleta rischia di morire assiderato, salvato dal soccorso valdostano)

E può darsi che tra i contagiati ci sia anche qualcuno che ha acquistato un pettorale solidale per partecipare al Tor. Mettiamo pure che questa non sia una buona ragione per pretendere che parte del ricavato dalla vendita dei pettorali solidali fosse destinata al Parini.

Il Tor des Géants doveva scendere in campo per sostenere il Parini proprio perché gli stessi medici, i medesimi infermieri, volontari ed il personale sanitario che hanno dato il sangue per curare e cercare di salvare i contagiati da coronavirus sono da anni impegnati a garantire cure mediche eccellenti, interventi rapidi e assistenza sanitaria di qualità agli atleti che hanno avuto problemi fisici, di assideramento o di salute agli atleti che pagano profumatamente la partecipazione alla spettacolare gara tra le montagne valdostane che è diventata un buon affare economico.

Sono certo che anche il Direttore sanitario del Parini avrebbe espresso “profonda gratitudine per il sostegno economico concesso per la gestione dell'emergenza dell'epidemia da Covid-19 che stiamo affrontando”, come ha scritto in una lettera inviata a Vda Trailers il direttore generale del Sacco.