Intervista al Comandante della Polizia locale che precisa sul contagio di alcuni addetti

Signor Comandante, nelle scorse settimane gli organi di informazione hanno dato conto del contagio di alcuni suoi sottoposti; come è arrivato il contagio, sempre che ci fosse stato, nella caserma?

"Abbiamo avuto alcune persone risultate positive nei primi giorni di aprile: un collega appartenente al Corpo di Polizia Locale ed una collega, dipendente comunale con mansioni amministrative, assegnata temporaneamente al Servizio di Protezione Civile. Non abbiamo potuto ricostruire con certezza la propagazione del contagio, che, fortunatamente, non si è esteso ad altre persone".

Perché il COC - centro operativo comunale - è stato collocato nei locali della caserma?

"L’organizzazione comunale prevede, tra l’altro, una ripartizione in aree dirigenziali, ed al sottoscritto è stata assegnata l’Area A6, comprendente il Corpo di Polizia Locale, il Servizio comunale di Protezione Civile, i Messi Comunali e l’Ufficio Traffico. Per cui, giustamente, essendoci un unico responsabile, la sede del COC è ubicata presso la caserma di via Monte Emilius, in modo tale da garantire una pronta operatività nel caso in cui si verifichi un’allerta di varia natura; come nel caso dell’attuale emergenza epidemiologica".

Cosa è successo di concreto dopo che il Sindaco, presente agli incontri, è risultato positivo al Covid-19?

"Dopo l’iniziale e comprensibile concitazione che ha provocato un temporaneo senso di smarrimento, durato poco tempo, abbiamo analizzato la situazione con la massima oggettività possibile ed abbiamo pensato ai rimedi più efficaci per preservare al meglio la nostra salute evitando inutili ulteriori rischi, senza poter tuttavia compromettere la fornitura del servizio nei confronti dell’utenza, poiché le funzioni della Protezione Civile e della Polizia Locale rientrano tra quelle necessarie e non rinunciabili. Tanto è vero che, all’interno del palazzo municipale, era stata prevista e realizzata una Centrale Operativa alternativa che avrebbe dovuto sostituire quella attuale qualora si fosse trovata nell’impossibilità di continuare a funzionare. Evento che, fortunatamente, non si è verificato, in quanto il contagio è risultato contenuto entro limiti abbastanza circoscritti".

Timore tra agenti e Ufficiali per un eventuale contagio collettivo?

"Certamente, tutti abbiamo avuto paura. Io per primo. Siamo persone umane anche noi e, come tutti, abbiamo le nostre debolezze, le nostre famiglie e le persone care a cui siamo legati. Non voglio fare il disfattista (non l’ho mai fatto in 25 anni di servizio), ma questa pandemia ci ha consentito (magra consolazione) di poter disporre di nuovi elementi di valutazione che hanno portato alla revisione di alcuni “giudizi” nei rapporti interpersonali. Come dire che, chi ha una coscienza, è perfettamente in grado di giudicare il proprio operato e la propria condotta rapportandoli ad un momento oggettivo di difficoltà e soprattutto all’operato degli altri Colleghi".

Ci sono agenti in quarantena?

"Sì, si tratta di due appartenenti al Corpo di Polizia Locale e di un collaboratore amministrativo che sono in buone condizioni generali di salute".

E' stato chiesto il tampone per tutti? E' stata informata immediatamente l'Autorità Sanitaria locale? Quali risposte avete avuto?

"Certamente, è una delle prime mosse che ho fatto. Ho contattato telefonicamente, nell’immediatezza, un Medico dell’ASL che si sta occupando proprio della gestione dell’emergenza sanitaria relativamente all’elaborazione delle richieste di messa in quarantena dei soggetti ritenuti a rischio dal punto di vista sanitario. Gli ho raccontato dettagliatamente gli eventi accaduti in caserma e gli ho chiesto come dovevo procedere per non mettere ulteriormente a rischio il personale della mia area dirigenziale.

Dopo quasi due ore di telefonate, intercalate da una serie di consultazioni del Medico da me interpellato con alcuni suoi colleghi e superiori 'gerarchici', abbiamo messo a punto una strategia di contrasto ritenuta idonea a fronteggiare la situazione che era venuta a crearsi. In sintesi: non potendo il sottoscritto conoscere i tutti i movimenti ed i contatti avuti da ciascuno dei propri dipendenti con le persone risultate positive a posteriori, la scelta più logica e sensata non poteva essere altra che lasciare all’iniziativa di ogni lavoratore di contattare il numero della Centrale Unica di Soccorso, specificando dettagliatamente gli episodi vissuti in prima persona e rimettendosi al giudizio dei Sanitari preposti alla valutazione dei fatti.

Ammetto che ho esordito chiedendo all’ASL l’effettuazione del tampone per tutte le persone presenti in caserma; ma il Medico che ho contattato mi ha escluso categoricamente di poter ricorrere ad una simile procedura, spiegandomene le ragioni in maniera chiara ed esauriente. Devo altresì sottolineare che, in queste fasi concitate, ho ricevuto anche il fondamentale sostegno sia da parte del Sindaco (nonostante la situazione personale non certo facile che stava vivendo ed affrontando), che da parte della Vicesindaca (diventata, di conseguenza, rappresentante legale ad interim del Comune).

A mente fredda posso dire che ho dovuto prendere una decisione difficile, ma che sono stato assistito in maniera seria, coscienziosa e professionale da un team di professionisti della Sanità locale, verso cui sono aumentate la mia stima e la mia riconoscenza e da Amministratori comunali che hanno dimostrato doti non comuni di saggezza ed umanità in frangenti che, fino a qualche settimana fa, non avremmo mai pensato di vivere".

E' stata sanificata la caserma?

"E’ stata interamente sanificata il 3 aprile e le operazioni sono state ripetute il 18aprile".

Un commento su ciò che apparso sui giornali online?

"Quello che avevo da dire l’ho appena detto a lei. Non è colpa mia se qualche vostro collega, privo di deontologia professionale, si diletta a scrivere raffiche di inesattezze strumentalizzate senza neppure ascoltare le persone che cerca di mettere in cattiva luce. E poi, in momenti come questi, è meglio rispondere con il lavoro, lasciando le polemiche a chi non ha altro da fare".

E infine, come si è svolto il lavoro di controllo sul rispetto dell'ordinanza del governo sulla circolazione nel weekend pasquale? Quante ammende? E quanti uomini e pattuglie impiegate?

"Nel fine settimana di Pasqua sono stati effettuati n. 276 controlli e non sono state elevate sanzioni. Segno che la cittadinanza ha capito la gravità della situazione e si è comportata responsabilmente. Il lavoro è stato svolto da 2 pattuglie al giorno (4 persone), coadiuvate da un addetto alla Centrale Operativa, il tutto sotto la supervisione di un Sottufficiale. Mi permetta di approfittare dell’intervista per ringraziare sentitamente tutti quei colleghi che, con la loro assidua presenza in servizio, nonostante la criticità della situazione di queste ultime settimane, hanno coraggiosamente operato in maniera encomiabile mettendo le loro riconosciute capacità al servizio della collettività. Ora più che mai.

Lo stesso accorato ringraziamento va rivolto ai colleghi della Protezione Civile e dei Messi Comunali, che anche loro hanno offerto ed offriranno ancora un contributo determinante per la gestione di quest’emergenza quanto mai difficoltosa e pericolosa".