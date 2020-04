lavorareinagricoltura: associazioni di agricoltori e centri per l’impiego uniti nella ricerca dei lavoratori

L’Assessorato degli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti in collaborazione con le associazioni di categoria del settore agricoltura VIVAL Vda, Coldiretti, Associazione dei proprietari di alpeggio e Féderation des coopératives comunica che il settore agricolo valdostano ricerca lavoratori, in particolare per l’imminente stagione estiva.

Di fronte all’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, le aziende agricole devono poter proseguire la loro attività; per questo i centri regionali per l’impiego supporteranno le aziende che in questo frangente ricercano personale, indispensabile per proseguire il lavoro nel settore zootecnico.

Nel corso di questa settimana, le associazioni raccoglieranno dalle rispettive aziende associate le richieste di personale (si richiedono circa 200 operatori, quali casari, addetti alla cura degli animali, mungitori e pastori), mentre i centri per l’impiego contatteranno i soggetti presenti nel sistema informativo lavoro, in possesso delle necessarie qualifiche, oltre ai disoccupati soggetti a misure di condizionalità.

Sono, inoltre, aperte le auto-candidature sul sito www.ohmyjob.it, attraverso il form appositamente predisposto.

Una campagna informativa mediatica verrà lanciata in questi giorni per informare tutti i potenziali interessati a questa opportunità di lavoro.