Un mini album resistenziale de L’Orage per il 25 aprile

In occasione del 25 Aprile L'Orage propone "Lo Guidano le Stelle", mini album dedicato ai Canti della Resistenza realizzato interamente in quarantena. Il titolo è un verso di ‘Fischia il vento’, uno dei brani contenuti nel lavoro.

Sabato 25 aprile il gruppo valdostano, guidato dal cantautore Alberto Visconti e dai fratelli Rémy e Vincent Boniface con la presenza di Luca Moccia al basso e di Antonio Gigliotti alla batteria, ha rilasciato sul proprio canale YouTube questo nuovo mini-album scaturito dall'urgenza di affermare con forza la propria fede nei valori della Resistenza e dell'antifascismo anche nell'attuale, difficile, condizione di isolamento.

Registrato e mixato interamente dalle proprie case durante il periodo di segregazione, "Lo Guidano le Stelle" propone una rilettura inedita dei celebri canti resistenziali "Bella Ciao", "Fischia il Vento", "Il Bersagliere ha Cento Penne" più una del brano di Leonard Cohen "The Partisan" secondo lo stile inconfondibile del gruppo.

Elemento di originalità, oltre alla riconosciuta abilità di arrangiamento delle musiche, è l’interpretazione dei canti che sono assolutamente privati della retorica e dell’enfasi interpretativa che spesso caratterizza la loro esecuzione.

Hanno partecipato in veste di ospiti anche i Trouveur Valdotèn, al fianco de L'Orage sin dai primi passi in questo viaggio nei canti della Resistenza. Una maniera di dimostrare che la musica e la voglia di lottare per le conquiste etiche e civili della Resistenza sono in grado di superare lo spazio e le difficoltà.

Hanno suonato e cantato Alberto Visconti: voce, chitarre, Rémy Boniface: violino, ghironda, voce, Vincent Boniface: low whistles, sax baritono, tenore e soprano, organetto, clarinetto, müsa, musette 16 e 23 pollici, bodhran, voce, Luca Moccia: basso, Antonio Gigliotti: batteria, Liliana Bertolo: voce in ’Bella Ciao’ e ’The Partisan’ Sandro Boniface: fisarmonica in 'Bella Ciao’; la voce narrante è del partigiano Fernando “Nando” Bertolo (1926-2005).

I quattro brani sono: Fischia il vento – Bandits (Trad. - Lou Dalfin), Il Bersagliere ha cento penne (Trad.), Bella ciao (Trad.), The Partisan (Leonard Cohen - Anna Marly). La produzione è di Alberto Visconti e si può ascoltare sul canale Youtube de L'Orage.