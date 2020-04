La Jeunesse Valdôtaine il 28 aprile 2020 nel 75° anniversario della Liberazione della città di Aosta

Il 25 aprile anche noi della Jeunesse Valdôtaine abbiamo voluto celebrare la Festa della Liberazione, nonostante le difficoltà di questi giorni di isolamento e di distanziamento sociale.

Lo abbiamo fatto postando un video sui social, consapevoli del fatto che Resistenza e Liberazione non appartengano ad una sola parte politica, ma che siano patrimonio comune di tutte le forze che lottarono contro la dittatura e l’oppressione, comprese quelle forze autonomiste e federaliste di cui con umiltà raccogliamo il testimone.

Lo abbiamo fatto, convinti che alla Festa del 25 aprile non dovrebbe appartenere quella retorica italiana ed italianista che ancora oggi vorrebbe fare della Liberazione dal nazifascismo una questione meramente nazionale, tentando di nascondere le responsabilità dello Stato come la polvere sotto il tappeto.

Sappiamo bene, invece, che la Resistenza accomunò tutti i popoli d’Europa, che si opposero alla logica della Sopraffazione, del Dominio e della Guerra rivendicando Libertà, Democrazia e Fratellanza. Nel nostro video, abbiamo voluto perciò utilizzare un linguaggio universale: la musica. Sulle note di Montagnes Valdôtaines, abbiamo voluto ricordare un episodio poco noto della Resistenza in Valle d’Aosta, di cui rimane traccia nelle pagine di Entre l’histoire et la vie scritte dal partigiano Vincent Trèves.

Era l’agosto del ’44, quando al posto di frontiera con la Svizzera della Tête Grise i ragazzi della 101a Brigata “Marmore” issavano la prima bandiera rosso-nera intonando quel canto, che sarebbe rimasto nel cuore dei valdostani negli anni a venire.

Quest’anno, in cui le celebrazioni per la Liberazione non possono che tenersi sulla piazza virtuale, festeggiamo con spirito nuovo: non festeggiamo come se si trattasse di una semplice commemorazione dei Caduti, ma, riscoprendo le speranze e i valori di quella generazione, ripensiamo alle cose che dopo la Liberazione sono state fatte ed impegniamoci a compiere quelle che ancora attendono di essere realizzate, guardando al futuro.