CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Prestigiosa villa nel centro storico di Aosta

Nel centro storico di Aosta, con accesso diretto dalla centralissima via Sant'Anselmo, VENDESI villa spettacolare, unica nel suo genere, posizionata a due passi dai principali siti archeologici della città (Arco d'Augusto, Teatro Romano e Porta Pretoria). La proprietà è disposta su 2 piani fuori terra, un sottotetto e un'area interrata con spa.

Al piano terra è presente un soggiorno con camino della Runtal, cucina abitabile, una veranda coperta e un bagno di servizio. Sia dalla veranda che dalla cucina si può uscire sulla splendida terrazza rifinita con un particolare mosaico in stile classico e sull'area verde con gazebo. Al primo piano sono presenti 2 camere da letto: la patronale con cabina armadio e bagno privato con Jacuzzi; la seconda camera con bagno privato e scala interna che porta ad una terza cameretta o studio. Al piano superiore è presente un'ulteriore stanza mansardata attualmente utilizzata come studio.

Dal soggiorno si accede alla zona interrata composta da una grande area fitness, una spa con sauna e bagno turco, lavanderia e una bellissima taverna a volta in tufo. Nel cortile esterno è presente un posto auto esterno . Possibilità di acquistare anche un garage nelle immediate vicinanze dell'abitazione. La posizione centrale della villa la rende unica nel suo genere e ideale anche come punto d'appoggio per raggiungere le principali aree turistiche della Valle d'Aosta (Courmayeur, Cervinia, Pila).

