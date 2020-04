L’ex ministro Balduzzi Coordinatore gruppo lavoro medico-sanitario Fase 2

La disponibilità di Renato Balduzzi, sostenuto in primis dal gruppo di PnV-Area Civica-Front Valdôtain, grande amico dell'ex Presidente della Regione, Antonio Fosson, è al vaglio dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attuazione dell'ordine del giorno approvato all'unanimità nel Consiglio regionale del 17 aprile scorso, attraverso il quale si è impegnata la Giunta regionale a predisporre immediatamente un piano strategico regionale per affrontare al meglio l'applicazione della cosiddetta 'Fase 2' sul territorio regionale, che tenendo conto delle sue particolari caratteristiche, potrebbe permettere alla Valle d'Aosta di essere un laboratorio di soluzioni medico-sanitarie innovative unico in Italia.

Antonio Fosson già Senatore e Presidente della Giuta parte attiva per far giungere in Valle l'ex ministro

L'ordine del giorno invita la Giunta regionale a coinvolgere in tale piano strategico regionale - tra gli altri - esperti di alto profilo, che insieme agli esperti locali dell'Unità di Crisi, possano lavorare a un'ampia campagna di screening su tutto il territorio, anche attraverso test sierologici rapidi a cui sottoporre la popolazione valdostana secondo categorie lavorative e fasce d'età differenziate, al fine di scongiurare l'insorgenza di una seconda ondata del contagio, mantenendo nel contempo la limitazione dei transiti tra la Valle d'Aosta e gli altri territori limitrofi, monitorando - eventualmente anche per mezzo di appositi sistemi applicativi - gli spostamenti delle persone che saranno via via autorizzate a uscire di casa per riprendere le proprie attività lavorative.