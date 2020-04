En ligne à la découverte des petites communes valdôtaines

Les vidéos du projet SONO - Svelare Occasioni Nutrire Opportunità réalisées avec des drones qui explorent des vues à couper le souffle et des aperçus suggestifs de cryptes, de fresques, de bâtiments sont disponibles sur le site de la Fondation Grand Paradis.

Les vidéos amènent le spectateur à découvrir la variété et la beauté des communes valdôtaines de Cogne, Aymavilles, Introd, Rhemes-Saint-Georges, Saint-Marcel et les communes valaisannes d'Evolène et d'Orsières. Sono - Svelare occasioni nutrire opportunità, financé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-Suisse 2014-2020, est un projet dont le chef de file italien est Fondation Grand Paradis et celui suisse est l'institut de tourisme HES-SO Valais-Wallis.

Le projet vise à promouvoir l'attractivité de territoires 'mineurs', c'est-à-dire dotés de ressources environnementales et culturelles peu mises en valeur du point de vue touristique. SONO a notamment l'objectif de donner aux visiteurs l'occasion de comprendre et d'interpréter l'histoire, la complexité et la variété du patrimoine visité, dans un parcours expérientiel axé sur les racines et l'identité qui rendent la destination unique.