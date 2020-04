LETTERA AL DIRETTORE: Sconcerto per volontà assessora Certan riaprire scuole

Gentile Direttore,

Leggo con sconcerto le dichiarazioni dell’Assessore Certan riguardo alla volontà di riaprire le scuole in questo anno scolastico.

Spero si tratti di una semplice strategia per obbligare gli studenti a non rilassarsi e a continuare a studiare, altrimenti non potrei credere che tanta presunzione possa essere così palesemente dichiarata in contrasto con tutte le raccomandazioni e gli studi che non già i politici, ma i comitati tecnici, giornalmente forniscono circa il contagio.

Ebbene caro direttore, se così fosse, mi chiedo se prima di affermare una cosa del genere l’Assessore Certan abbia letto il Protocollo Sicurezza firmato tra Governo, Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali con il quale si definiscono le regole di comportamento in azienda: dagli ingressi (misurazione della temperatura e mascherina obbligatoria) alle distanze, alla presenza di gel igienizzante, alle sanificazioni preventive, quotidiane e periodiche, all’ingresso di clienti, fornitori e visitatori, alla differenziazioni di orari di lavori e turni, all’incentivazione allo smart working, alla gestione/chiusura di mense, spogliatoi e docce, al ruolo del medico competente, alla costituzione del comitato di sorveglianza di tali procedure.

E se lo ha letto, mi chiedo, vista la compelssità, l’analisi tecnica che richiede e i costi che implica, come pensa di scriverne e attuarne uno simile in meno di un mese nelle scuole valdostane, compresi i piccoli comuni, considerato che, dopo quasi due mesi di chiusura, ancora oggi alcuni alunni svolgono solo mezzora al giorno di video lezione, di alcuni professori si sono perse le tracce e altri, con problemi di aggiornamento tecnologico, riescono a mandare link a lezioni di altri professori?

Se questi professori sono assenti a parzialmente presenti in una situazione di assoluta sicurezza, pensa forse l’assessore che gli stessi saranno disponibili a rischiare di rientrare in classe per assecondare questa delirante scelta di anticipare i tempi di ripresa della scuola che tanto mi ricorda il messaggio: venite a sciare da noi, qui non ti ammali?

Ha pensato l’assessore all’assenteismo che una tale scelta porterà con sé?