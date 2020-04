La coop Leone Rosso propone un laboratorio di artetarapia e la musicoterapia

La principale finalità è quella di raggiungere i beneficiari in casa e offrire supporto e strategie attraverso l’utilizzo congiunto delle terapie espressive come la musicoterapia e dell'arteterapia e degli strumenti di comunicazione a distanza che sempre più nuclei in questo periodo hanno iniziato ad utilizzare per comunicare come Skype.

L’artetarapia e la musicoterapia utilizzano le attività creative per sostenere la sfera affettiva, emotiva, relazionale e la crescita personale. Trasversalmente il LAC si pone la finalità di ampliare la conoscenza e l’utilizzo corretto delle piattaforme di comunicazione a distanza in contesti di difficile accesso e fruizione di queste tecnologie. Partner del progetto saranno l’Associazione Impo e l’Associazione Uniendo Raices Onlus e si sviluppa su tutto il territorio regionale.

Potranno beneficiare del progetto, su tutto il territorio regionale, potranno essere nuclei familiari con bambini in età pre-scolare, scolare, adolescenti in situazione di isolamento forzato e soggetti fragili in stato di isolamento sociale e in difficoltà economica a il LAC offrirà spazi di espressività, di consulenza e restituzione.

Attualmente il progetto è in fase di avvio e di presa di contatto dei nuclei che saranno inseriti nel progetto.

Per attivare il servizio scrivere una mail a lac@gmail.com oppure telefonare al numero 3465711771 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdi.

Il progetto è finanziato nell'ambito del Bando Cura Vda della Fondazione Comunitaria finalizzato a ridurre in Valle d’Aosta i disagi sociali collegati alla diffusione del virus COVID-19 e alle restrizioni connesse con le misure per il contrasto e il contenimento del suo diffondersi e sulla direttrice delle azioni che intendono promuovere attività di supporto a favore di persone fragili, minori e famiglie in situazione di difficoltà nella fase acuta dell’epidemia e nell'immediato dopo-emergenza.