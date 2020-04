Ancora due morti ma 21 nuovi guariti dal Coronavirus in Valle

Si registrano altri due decessi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19, ma il numero totale dei guariti sale a 443, 21 in più di ieri. E' quanto riportato nel bollettino aggiornato dell'Unità di crisi. I deceduti ora sono 133, ovvero 68 uomini e 65 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni).

I casi positivi totali sono 1.111 dall'inizio dell'epidemia con cinque nuovi contagi accertati oggi (ieri erano 1.106) e sono dunque 535 quelli attuali. Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 93 dei quali sette in Rianimazione, mentre gli altri 442 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia: 199.414 casi positivi e 26.977 morti. Il bollettino del 27 aprile

Le persone attualmente positive sono 105.813, i guariti sono 66.624.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 199.414, al momento sono 105.813 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 66.624.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 20.353, in terapia intensiva 1.956, mentre 83.504 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 26.977 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.