Rini 'riapertura scuole? Serve serietà agire su dati certi'

Questa mattina, nel corso delle audizioni del Presidente della Regione facente funzioni e degli assessori regionali, mi sono permessa di contestare all'assessore all'istruzione il fatto che, prima di annunciare sui giornali possibili progetti pilota da adottare nell'ambito della 'Fase 2' in Valle d'Aosta, come quello legato alla riapertura delle scuole per metà maggio, occorrerebbe avere già in mano un piano preciso e dettagliato delle azioni da compiere preventivamente.

Come la mettiamo con il sistema del trasporto pubblico? E con quello delle mense? E come garantiremo le misure di distanziamento sociale sui mezzi di trasporto e in aula? Dimezzando forse il numero di bambini e ragazzi nelle classi? E con quale criterio si sceglierà chi va a scuola e chi no?

Tutti interrogativi che sono rimasti senza una risposta, ma che una risposta avrebbero già dovuto avere, anche nel caso di riapertura dei piccoli plessi di montagna, che comunque non mi risulta siano una realtà a se stante nel sistema scolastico valdostano.



Un amministratore pubblico dovrebbe agire innanzitutto sulla base di notizie certe e di dati certi, mai come in questo momento, in quanto il condizionale può anche essere un modo verbale molto poetico e accattivante, ma può rivelarsi estremamente deleterio e inopportuno in una fase così delicata.



Chiedo davvero all'assessore all'istruzione un favore, glielo chiedo da amministratore ma soprattutto da mamma: faccia tutte le riflessioni e tutti i doverosi approfondimenti che ritiene opportuni, ma che li faccia in silenzio, proprio per la delicatezza e per l'importanza del ruolo che ricopre. Gli annunci si fanno quando si hanno indicazioni chiare da dare alle famiglie, già abbastanza frastornate da tutto ciò che sta accadendo.



La Giunta regionale e l'assessore Certan lavorino piuttosto all'individuazione di misure utili e urgenti in favore delle famiglie con figli, come l'ampliamento del sistema dei congedi parentali e come l'emissione di voucher baby-sitter su base regionale, in vista della progressiva riapertura delle attività lavorative sul territorio.



Ma, vi prego, basta confusione!