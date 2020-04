Rete Civica chiede interventi economici forti per ripartenza attivita e Partite Iva

Un'attenzione specifica è stata rivolta alla situazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con la definizione di due proposte concrete che saranno presentate a tutte le associazioni ed organizzazioni di categoria e poste sui tavoli di lavoro della Regione.

Come noto, le conseguenze sulle imprese e sui lavoratori autonomi della pandemia coronavirus sono pesanti e ne minacciano la stessa sopravvivenza. Occorre che lo Stato e la Regione intervengano con provvedimenti che non siano solo agevolazioni all'indebitamento o sussidi di sostegno alla persona, ma che mirino alla piena ripresa dell'attività delle imprese, dei liberi professionisti e delle Partite Iva.

Per questo Rete Civica avanza due proposte di misure descritte nelle due schede allegate. Si tratta dell'“Indennizzo Imprese”, un contributo a fondo perduto per le 10.500 imprese valdostane con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro con lo scopo di consentire il recupero di una parte degli introiti persi nei mesi di marzo ed aprile, impedirne la chiusura e salvaguardare l’occupazione. E inoltre dell'”Indennizzo Partite Iva” che riguarda liberi professionisti e lavoratori autonomi, con le stesse finalità. L'importo dei contributi di entrambe le misure è parametrato in base alle fasce di fatturato annuo e in percentuale rispetto al calo di attività nei mesi di marzo e aprile.

Le due misure riguardano circa 16.000 attività, un settore produttivo importante, una realtà occupazionale di circa 30.000 persone. L'importo di spesa stimato è di 70/80 milioni di euro.

IN BASSO LE DUE SCHEDE