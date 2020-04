Primo Maggio. 'Lavoro in sicurezza' lo slogan scelto dai sindacati Roma, 17 aprile 2020 - Lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto quest’anno per la giornata del Primo Maggio.

In seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, le tre Confederazioni hanno gia’ comunicato nei giorni scorsi l’annullamento della manifestazione nazionale prevista quest’anno a Padova ma annunceranno una grande campagna di informazione sul tema della tutela della salute e del rispetto del protocollo sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

I tre leader sindacali Landini, Furlan e Barbagallo parteciperanno il Primo Maggio in diretta alle 12,20 su Rai Tre ad uno speciale del Tg3 sui temi del lavoro, della ripresa produttiva e dell’emergenza sanitaria.

In serata i tre leader parteciperanno sempre su Rai Tre, al grande evento musicale , in programma dalle 20,00 alle 24 ,00 , realizzato dalla Rai e promosso da Cgil Cisl Uil con collegamenti, riflessioni e testimonianze sul lavoro e tanti ospiti musicali che suoneranno dal vivo selezionati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.