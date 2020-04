OSPEDALE NUOVO: SI

Sono diversi mesi, oramai, dopo un articolo pubblicato dal nostro giornale, che un ristretto gruppo di valdostani sta lavorando sulla possibilità di riproporre un referendum sull’Ospedale Nuovo. A lanciare l’idea, in particolare, due ex-dipendenti dell’Azienda Sanitaria: Graziano Tacchella ed Enzo Blessent. Tecnico di Laboratorio, poi Ispettore del Lavoro, il primo e funzionario dell’Ufficio Tecnico il secondo.

Tutti e due con una consolidata esperienza sindacale alle spalle. Nella CGIL, Funzione Pubblica per Tacchella e nel SAVT-SANTE’ per Blessent. Da sempre convinti assertori della necessità di realizzare un Ospedale Nuovo al di fuori del Presidio attuale.

Adesso si sono affidati alla piattaforma CHANG.ORG per capire quale interesse possa avere questo tema presso i valdostani.

“Diciamo che gli incontri che abbiamo promosso in questi ultimi mesi sono serviti soprattutto a raccogliere informazioni – dice Graziano Tacchella – sia di tipo economico che di tipo urbanistico e funzionale. Abbiamo così scoperto che la vicenda si trascina da ben oltre il 2007. Già nel 1995 ci fu una petizione firmata da 8.549 cittadini che chiedevano cosa fare e nel 1990 l’Assessore Angelo Lanièce propone una delibera di ampliamento di Viale Ginevra”.

Il Coronavirus, quindi, non c’entra. O meglio, ha forse messo in luce alcune criticità legate all’esigenza di trovare spazi adeguati in tempi rapidi. Si pensi che nel 1995 c’erano 531 posti letto.

Oggi al Parini ce ne sono 295. Altri 141 al Beauregar e 15 nell’ex-Maternità. In tutto 451 (circa). Quasi 80 posti letto in meno. E’ vero che sono cambiati anche i criteri di gestione dei malati, ma il problema vero è che, comunque, dentro al Parini, i volumi restano più o meno gli stessi e la struttura è rigida per cui diventa difficile creare un punto di riferimento modulabile come, invece, richiederebbero le tecniche ingegneristiche ospedaliere moderne.

“Questi e altri sono i motivi che ci hanno spinto a rimettere in discussione la scelta di costruire un Nuovo Ospedale in centro ad Aosta – spiega Enzo Blessent – senza contare che si tratterebbe di lavorare con i pazienti dentro alla struttura. Un problema non da poco che, forse, la situazione attuale di diffusione delle infezioni ci permette di capire meglio.

Tra demolizioni, ricostruzioni e spostamento vari come si potrebbe garantire la necessaria sicurezza e sterilità ai ricoverati? E se a tutto ciò aggiungiamo come, negli ultimi 10 anni, si siano spesi più di 100 milioni di euro per ristrutturazioni ed altri lavori che, non sempre, sono in sintonia con il progetto di ampliamento attuale, si capisce come sia stata discutibile la scelta di bocciare il Referendum.”

Diciamo che i vostri ragionamenti non fanno una piega, però resterebbero almeno due questioni fondamentali: che fare dell’attuale Parini e dove costruire il nuovo eventuale Ospedale? “Io rispondo per la possibile “sede” – conclude Tacchella – perché anche in altre realtà italiane in cui si sono costruiti, recentemente, nuovi Ospedali, questi sono stati realizzati fuori dai perimetri urbani. Penso all’Ospedale di Bassiano, a Bassano, ma anche quello di Asti oppure quello francese di Annemasse. Da noi esisteva già uno studio approfondito del 1995 della PRO.GEN che individuava 4 aree e, tra queste, sicuramente ancora interessante risulta la proposta di Saint-Christophe. Lì si potrebbe davvero realizzare un efficiente Polo della Salute. Non solo Ospedale. Nell’area verde praticamente dietro la Cooperativa delle Fontine. Avrebbe anche il vantaggio di trovarsi attaccata alla Ferrovia (a Nord) elemento non secondario per favorire gli spostamenti degli utenti.”

Per quanto riguarda l’attuale Ospedale Parini?

“Anche questo è un falso problema – dice Blessent – perché oggi la Regione occupa in affitto (o anche in sedi proprie) uffici sparsi per mezza Aosta e anche nei comuni limitrofi. Sapete quanto spende per canoni passivi di affitto per sedi, magazzini o altri spazi? Circa 500 mila euro all’anno. Molti di questi potrebbero essere risparmiati portando tutti questi servizi dentro l’attuale Parini. Cosa che faciliterebbe anche gli utenti. Per concludere una pratica non dovrebbero girare per mezza città, ma tutto si potrebbe concentrare in una unica sede.”

“Probabilmente è, quindi, arrivato il momento di riproporre il tema del Nuovo, vero, Ospedale fuori dal centro urbano tenendo conto che, quando parliamo di Ospedale, riconosciamo a questa struttura il ruolo centrale, istituzionale di cura della salute, ma oggi tale concetto deve essere allargato. Dovremmo parlare della triade ‘prevenzione, cura e igiene ambientale’ – dicono i proponenti - un cambiamento di pensiero epocale che impone di guardare a modelli nuovi di convivenza sociale e chiede al sistema sanitario risposte conformi. Partendo dalla riflessione sull’invecchiamento progressivo della popolazione con tutto ciò che ne deriva. Quindi, se volete contribuire a dare una spinta a queste idee, firmate la nostra petizione. Poi avremo tutto il tempo di capire come muoverci al meglio, ma in questo momento è importante dare un segnale. Insieme ce la faremo".

