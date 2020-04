Domani domenica 26 aprile Beux Boniface év d’Aoste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Domenica 26 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Terza Domenica di Pasqua - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 29 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda Beux Boniface év d’Aoste

La Chiesa celebra Beato Ladislao Goral Vescovo e martire

Wladyslaw Goral, vescovo ausiliare di Lublin, cadde vittima dei nazisti in odio alla sua fede cristiana. Papa Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 lo elevò agli onori degli altari con ben altre 107 vittime della medesima persecuzione.

Nel campo di prigionia di Sachsenhausen in Germania, beato Stanislao Kubista, sacerdote della Società del Verbo Divino e martire, che, durante l’occupazione militare della Polonia in tempo di guerra da parte di un regime nemico di Dio, in questo carcere esalò il suo spirito tra atroci torture. Insieme a lui si commemora il beato Ladislao Goral, vescovo ausiliare di Lublino, che nello stesso luogo e durante la medesima persecuzione difese con coraggio la dignità umana e della fede, morendo in prigione di malattia in un giorno sconosciuto.

Il sole sorge alle ore 6,12 e tramonta alle ore 20,28