25 aprile: Manes, mantenere viva la memoria

"Vogliamo condividere sui territori il ricordo di questa data fondamentale per la storia collettiva. Con rammarico, per assicurare il distanziamento sociale, dovremo evitare manifestazioni pubbliche e cortei; tuttavia, evitando gli assembramenti, non mancheranno momenti di raccoglimento presso i monumenti ai nostri caduti e deposizione di fiori da parte dei Sindaci, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria. Piccoli gesti che hanno, però, il significato di mantenere viva la memoria e di aiutarci nel nostro dovere morale e civile di resistere agli eventi di queste settimane, anche attraverso nuove modalità di interazione e partecipazione, in un momento molto difficile delle nostre vite". Lo dichiara Franco Manes, presidente del Celva, in occasione del 75/o anniversario della Liberazione dal nazifascismo.