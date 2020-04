AOSTA: Paron Caminiti Aiello urgono aiuti anche per i nuovi poveri

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus ha portato dolore e angoscia in tante famiglie colpite dai lutti per la morte di congiunti in prevalenza anziani. Al tempo stesso ha innescato una crisi economica con riflessi sociali senza precedenti; peggio, se possibile, della guerra.

Una riflessione che ha spinto tre consiglieri comunali di Aosta Andrea Paron, Lorenzo Aiello, Vincenzo Caminiti e Andrea Paron ha presentare una mozione per dare maggior impulso alle iniziative già messe in atto dall’amministrazione comunale.

“L’attuale situazione emergenziale – spiega Paron che ha ripreso grinta e voglia di fare dopo avere risolto positivamente le ingiuste vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto senza titolo - riguarda tutti ma colpisce in modo più forte chi, già di suo, è più fragile dal punto di vista sociale ed economico oltre che evidentemente sanitario; è proprio nei confronti dei soggetti più deboli ci si deve occupare con più attenzione e con maggior determinazione”.

Lo dimostrano i 180mila euro trasferiti al Comune dalla Protezione civile per il servizio spesa messo in piedi dall’Assessorato ai servizi sociali sono esauriti in pochi giorni.

La Protezione Civile ha individuato come destinatari di tale misura, almeno in prima battuta, esclusivamente coloro che hanno subito un danno economico a causa del covid 19, “ma sono tanti – aggiunge Vincenzo Caminiti (nella foto) – che per svariati motivi, versano in uno stato di difficoltà economica da ben prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria e ai quali evidentemente un aiuto in più, sotto forma di bonus spesa o altro, da parte dell’amministrazione comunale farebbe comodo”.

Per questo come sottolinea Lorenzo Aiello (nella foto in basso) evidenzia che “nel minor tempo possibile è doveroso mettere in campo ulteriori aiuti concreti, se possibile anche economici, a favore dei più bisognosi”.

Obiettivo della mozione è impegnare il Sindaco e la Giunta “a destinare il maggior numero di risorse possibili all’Assessorato Politiche Sociali del comune di Aosta, anche utilizzando i capitoli in capo ad altre aree che in questo momento risultano per evidenti motivi non sono in grado di spendere le risorse assegnate in modo che gli uffici, di concerto con la parte politica, possano immaginare e attuare nuovi interventi a sostegno delle famiglie.