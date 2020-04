Aosta: Aiello (FdI) 'Centoz celebra il 25 aprile su fb personale'

Presa di posizione del consigliere comunale Lorenzo Aiello (Fratelli d'Italia) in merito alla scelta del sindaco Fulvio CeNtoz di tenere un discorso commemorativo attraverso la pagina Facebook personale in occasione della festa della liberazione e sulla partecipazione del presidente dell'ANPI alla cerimonia che si terrà domattina in piazza Chanoux.

"Singolare la scelta del sindaco Fulvio Centoz di trasmettere il proprio discorso commemorativo in occasione della festa della liberazione non dai canali istituzionali ma dalla propria pagina social, comportamento che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, quanto il 25 Aprile sia una festa divisiva per volontà stessa degli organizzatori (istituzionali e non) e normalmente un'occasione particolare per tentare di screditare gli avversarsi politici", commenta Aiello dopo che l'Ufficio Stampa del Comune ha annunciato, ieri "Alle ore 10, sempre in diretta Facebook ma sulla pagina personale, il sindaco di Aosta Fulvio Centoz terrà un intervento sul tema della Festa della Liberazione".

"Visto quello che si prospetta, tanto varrebbe essere onesti e rimuovere il tricolore dalle celebrazioni: "Bella Ciao" infatti non rappresenta certo l'unità nazionale ne tantomeno di tratta di una canzone istituzionale", conclude la nota.

"Mi chiedo inoltre come una circolare del ministero possa elevare a rango di istituzione l'Anpi, che è un'associazione, permettendo la partecipazione dei presidenti regionali della stessa alle commemorazioni nello stesso momento in cui milioni di italiani sono tappati in casa da due mesi" conclude la nota che asserisce: "Ad ogni latitudine regna la confusione, l'approssimazione, e la regola dei due pesi e due misure, non si meraviglino quindi se c'è disaffezione ed insofferenza nei confronti di celebrazioni ufficiali come queste".