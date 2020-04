Per dar modo ai cittadini di smaltire i rifiuti con conferibili nei molok il sindaco di Gressan, Michel Martinet, ha disposto la riapertura dell’isola ecologica per due giorni: lunedì 22 e giovedì 29. L’accesso saraà regolamentato per assicurare il rispetto delle norme anti contagio coronavirus come disposto dal governo.

Il controllo sarà svolto dalla Polizia Locale. In attesa di conferire il materiale i conducenti dovranno rimanere a bordo dei mezzi.