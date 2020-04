Rete Imprese Italia VdA indica alla politica la strada per uscire dalla crisi

Le associazioni delle categorie artigiane e commercianti facenti parte di Rete Imprese Italia Valled’Aosta propongono l’adozione delle seguenti misure per la ripartenza delle imprese e dell’economiaregionale:

1. Introduzione di specifici contributi a fondo perduto del 30% per adeguamenti dei locali in cui viene svoltal’attività per contrastare il diffondersi dell’emergenza sanitaria.

Il limite minimo di spesa ammissibile perpoter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo è di euro 36.000.

Laprocedura per l’ottenimento deve essere snella, analoga a quella utilizzata per i contributi mobilitàsostenibile (rif. Legge 16/2019).

2. Indennizzo economico parametrato alla redditualità per le attività obbligate per provvedimentonormativo a chiudere che hanno fatto registrare un calo di fatturato almeno del 60% rispetto allo stessoperiodo dell'anno precedente.

3. Un indennizzo per piccole e micro imprese non soggette a sospensione ma che dimostrino, anche tramiteautocertificazione, un calo di fatturato nei mesi di emergenza sanitaria superiore al 60%.

4. Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali con contributi in conto esercizio in misura del30/40% del costo del personale dipendente relativo ai primi tre mesi successivi al riavvio dell’attività afavore delle imprese che mantengono almeno i 2/3 dei livelli occupazionali pre crisi da erogarsi con formesnelle previa certificazione del soggetto che elabora i cedolini paga.

5. Contributi a fondo perso del 40% del costo per l’affitto di locali e magazzini in cui le aziende svolgono leloro attività per la durata di 6 mesi dalla data di riapertura.

6. Contributi a fondo perduto del 30% della spesa sostenuta per le aziende che hanno investito risorse, nei18 mesi antecedenti l’inizio dell’emergenza COVID-19 e fino alla fine del 2020, per l’acquisto di benistrumentali nuovi (escluse le autovetture fatte salve le categorie dei noleggiatori e dei tassisti) percomplessivi € 15.000 o oltre.

7. Contributo a fondo perduto del 30% per spese sostenute per ripristino scorte o per scorte effettuate neitre mesi antecedenti la chiusura obbligatoria.

8. Sospensione di tasse e imposte regionali e comunali per quanto di competenza della Regione fino a tuttoil 2020.

9. Frammentazione dei grandi appalti in piccoli appalti sotto soglia in modo da favorire l’accesso alle gareanche alle micro e piccole imprese del territorio, con l’impegno delle P.A. di dare precedenza a impresecon sede in Valle d’Aosta adottando tutte le possibilità concesse in tal senso dal cosiddetto decretosblocca cantieri (D.Lgs. 50/2016).

10. Introduzione di voucher regionali per la ripresa dell’occupazione: per le attività del settore turistico, deglieventi e cerimonie e del settore servizi alla persona che hanno formalmente ricevuto l’annullamento dellaprenotazione per emergenza COVID-19, perché possano avere un voucher da rimpiegare entro un annocon una riduzione dell’offerta, quest’ultima sostenuta in quota parte dalla regione.

11. Adeguamento in tempi rapidi del piano politiche del lavoro in base alle attuali criticità.

12. Prevedere la possibilità di riapertura dell’attività per quelle aziende che sono in grado di garantire lecondizioni sanitarie necessarie al contenimento del contagio da COVID-19.

13. Prevedere la creazione di un tavolo di lavoro con la presenza delle associazioni di ciascuna categoriaeconomica per stabilire anticipatamente e con chiarezza le misure sanitarie necessarie per una correttaconduzione dell’attività nella fase 2 di convivenza con la presenza del virus.

14. Dagli interventi a sostegno delle imprese sopra esposti si richiede che non venga presa in considerazionela regolarità contributiva in quanto in questo periodo, data l’emergenza andrebbe potenzialmente adinficiare ogni forma di al mondo imprenditoriale

