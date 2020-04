'Il Covid-19 non deve uccidere la nostra economia'; Lectio magistralis del docente UniVdA Carmine Tripodi

'Economia e Coronavirus, come e quando ripartire' è stato il tema trattato dal professor Carmine Tripodi, docente di strategia aziendale all’Università Bocconi di Milano e all’Università della Valle d’Aosta, nel suo intervento alla trasmissione televisiva di Raitre 'Buongiorno regione VdA'.

“Con il tempo, da un evento come quello che tutti stiamo vivendo e che gli imprenditori fronteggiano in prima linea, tante saranno le lezioni che le imprese potranno trarre dalla situazione che stiamo vivendo” ha esordito il professor Tripodi, ricordando che “una su tutte è la comprensione di quanto i risultati delle aziende non dipendano esclusivamente dalle decisioni degli imprenditori. Chi l'avrebbe mai detto che un virus, che al massimo potevamo immaginare collegato al settore sanitario, sviluppatosi in un paese lontano come la Cina, potesse avere un tale impatto in tanti paesi nel mondo e perfino portare alla chiusura degli alberghi in una piccola regione come la Valle d'Aosta"?

E questo vale, per il professor Tripodi, tanto per le grandi quanto per le piccole imprese anche perchè 'fare impresa' è diventato nel corso del tempo più difficile ampliandosi lo spettro delle competenze che occorre presidiare.

"Dobbiamo esserne consapevoli - ha ribadito il docente universitario - non per spaventarci, ma per affrontare la sfida con maggiore determinazione e voglia di migliorarci".

Inoltre “di fronte ad un problema di tale portata è difficile immaginare delle ricette su come provare a costruire su solide basi. Tuttavia, anche se molti degli aspetti di questa pandemia non dipendono da noi, prima o poi si riparte e occorre farsi trovare pronti, immaginando cosa potrà succedere (scenari) e come potremo comportarci (strategie). Perché se c'è una certezza che possiamo avere è che alla ripartenza non sarà tutto come prima".



Allora "dovremo farci trovare pronti sugli aspetti operativi e cioè a garantire le operazioni di pulizia, igiene, distanziamento sociale . Tutte richieste ed esigenze che ci consentiranno di aprire". Dovremo anche essere pronti "a interpretare dei bisogni dei clienti che potrebbero essere diversi dal passato. Se prima gli ospiti chiedevano di essere coccolati e di divertirsi oggi chiederanno sicuramente più sicurezza perché molto più preoccupati di non lo siano stati in passato o forse come non lo sono mai stati. Il nostro compito, quindi, sarà sicuramente quello di garantire la massima sicurezza possibile oltre a quello di rassicurarli”.



A partire già da questa estate dovremo essere pronti a fronteggiare una domanda che sarà decisamente differente. Per Carmine Tripodi "E' presumibile infatti che la prossima sarà un'estate ‘senza stranieri’. Stranieri che in Italia garantiscono circa il 50% delle presenze complessive, una percentuale che diventa ancora più elevata per le strutture di fascia alta". Certo, una parte di queste mancate presenze "potranno essere compensate dagli italiani che non potranno andare all'estero e che saranno costretti a optare per un turismo nazionale, ma sarà solo una parte (nel 2018 i turisti stranieri hanno speso in Italia 41,7 miliardi di euro, contro i 25,5 miliardi dei turisti italiani all'estero ndr)". In più, sarà anche un anno in cui le difficoltà economiche forse i ridurranno i consumi degli italiani soprattutto su alcune fasce della popolazione.

Ne deriva ancora una volta, per il professore "uno scenario non facilmente prevedibile, ma con una certezza; non ci sarà una domanda talmente ampia da assicurare risultati positivi a tutti gli operatori. Occorrerà quindi essere ancora più bravi, non solo a gestire gli ospiti che raggiungeranno la nostra struttura, ma a fare in modo che scelgano noi tra tanti. Tutto questo, interpretando le caratteristiche di una domanda sicuramente diversa e mettendo in discussione, di conseguenza, politiche di pricing, contenuti e modalità di comunicazione, solo per fare alcuni esempi, il più rapidamente possibile” .