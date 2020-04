Domani venerdì 24 aprile saint Fidéle

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Domenica 26 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Terza Domenica di Pasqua - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 29 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda saint Fidéle

La Chiesa celebra san Fedele da Sigmaringen (Mark Roy) Sacerdote cappuccino, martire

Marco Reyd - il futuro cappuccino fra Fedele - nato a Sigmaringen, in Germania, nel 1578, si era laureato in filosofia e in diritto all'università di Friburgo in Svizzera, e aveva intrapreso la carriera forense a Colmar in Alsazia. Accolse con entusiasmo l'invito del conte di Stotzingen, che gli affidava i figli e un gruppo di giovani perché li avviasse agli studi. Soggiornando per ben sei anni nelle diverse città dell'Italia, della Spagna e della Francia, impartì ai giovani e nobili allievi ammaestramenti che lo fecero ribattezzare col nome di "filosofo cristiano". Poi all'età di 34 anni, abbandonò ogni cosa e tornò a Friburgo, stavolta al convento dei cappuccini. Fu guardiano al convento di Weltkirchen. Dalla Congregazione di Propaganda Fide ebbe l'incarico di recarsi poi nella Rezia, in piena crisi protestante. Le conversioni furono numerose, ma attorno al santo predicatore si creò un'ondata di ostilità. Nel 1622, a Séwis, durante la predica, si udì qualche sparo. Fra Fedele portò ugualmente a termine la predica e poi si riavviò verso casa. All'improvviso gli si fecero attorno una ventina di soldati. Gli intimarono di rinnegare quanto aveva predicato poco prima e, al suo rifiuto, lo uccisero con le spade.

