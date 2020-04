Jasmine Jovial presidente Giovani Imprenditori Confindustria VdA

“Il Gruppo ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per i giovani imprenditori e non solo e mi impegnerò perché continui ad esserlo”. L’impegno è di Jasmine Jovial di Gi Group eletta all’unanimità Presidente del Gruppo per il triennio 2020-2022 dall’Assemblea Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta.

Sarà coadiuvata dai vice Presidenti Alexandre Bertolin (Salumificio Maison Bertolin S.r.l.) e Davide Dell’Innocenti (Dell’Innocenti Lamiere S.r.l.). Nella stessa seduta è stato rinnovato il Consiglio Direttivo ora composto da: Alexandre Bertolin (Salumificio Maison Bertolin S.r.l.), Angelo Aresu (Sant’Orso Immobiliare), Davide Dell’Innocenti, Manuele Frutaz (Chenevier S.p.A.), Stefania Papa (Vallée d’Aoste Ecologie S.r.l.) e Giulio Valzolgher (Fastalp S.r.l.).

Nel suo interventi di investitura la neo presidente ha ringraziato i componenti del Gruppo per la fiducia. “La presidenza del Gruppo Giovani costituisce, per me – ha aggiunto - una grande opportunità che mi auguro di cogliere al meglio. Mi auguro che, nel prossimo futuro, il Gruppo possa diventare un faro anche quei giovani che hanno l’ambizione di diventare imprenditori. Altro obiettivo che ci siamo prefissati - ha aggiunto - è continuare le collaborazioni con i Gruppi delle altre territoriali di Confindustria che rappresentano, per noi, uno sguardo sul territorio nazionale”.