Gressan: Approvato progetto per la nuova paizza in prossimità del vecchio municipio

“E’ una priorità dell’azione amministrativa della nostra amministrazione, Gressan è un paese che da sempre sente la necessità di una piazza, noi lo abbiamo promesso in campagna elettorale ed ora lo stiamo realizzando". Con soddisfazione il Sindaco, Michel Martinet, commenta lì'approvazione del progetto per il nuovo municipio.

"Finalmente - spiega - abbelliamo una zona importante del centro storico del nostro comune, togliamo da questo luogo gli inguardabili Molok della raccolta rifiuti, riqualifichiamo, con la realizzazione di una sorta di anfiteatro a gradoni la parte antistante il monumento ai caduti spostando il parcheggio delle auto in zona più decentrata e comoda per l’accesso".

Il progetto è stato realizzato dall’Architetto Andrea Pastore e l’ammontare dell’opera è di poco inferiore a 300mila euro.

"Si tratta - sottolinea Martinet - di un’opera importante per la nostra comunità, naturalmente questo è il primo passo di un percorso che in futuro potrà essere sviluppato per la valorizzazione dell’intero centro a partire dalle scuole elementari per arrivare sino alla Tour de St. Anselme sede della nostra Biblioteca, ma questo lo si deciderà con le nuove amministrazioni”.