‘Arte per la vita’, cresce la solidarietà della cultura nell’emergenza

Una fotografia di Steve McCurry e, sotto da sinistra, opere di Alex Majoli, Angelica Freddi, Dorino Ouvrier e Gabriele Maquignaz in vendita on line

A dieci giorni dal lancio del progetto ARTE PER LA VITA sono 83 gli artisti che sinora hanno aderito con la donazione di una o più opere per complessive 92 opere e una donazione in denaro. Da poco è stata aperta anche la vendita che ad oggi vede tre opere aggiudicate oltre a un contributo in denaro di un artista per un totale di 2.150 euro. Sono opere fotografiche, pittoriche, disegni, sculture, ceramiche e tecniche miste.

L’incasso del progetto, promosso dalla Galleria Inarttendu di Aosta, dall’Associazione Civica Rinascimento Aosta, dalla Società di consulenza Bridgeconsultingpro e dall’artista Gabriele Maquignaz, sarà devoluto all’AUSL della Valle d’Aosta a fronte delle Emergenza COVID-19. Le opere e i profili degli artisti sono visitabili al sito web www.arteperlavita.com. I valori di acquisto sono indicativi: potrà essere fatto un versamento uguale o superiore così come una proposta inferiore che verrà valutata dall’organizzazione insieme all’artista interessato.

Molto fitta la schiera di fotografi aderenti: Steve Mc Curry, Oliviero Toscani, Paolo Pellegrin, Alex Majoli, Matteo Basilé, Arianna di Romano, Roberto Villa, Fabio Sgroi, Pietro Celesia, Enzo Massa Micon, Stefano Di Bello, Mattia Paladini, Ugo Lucio Borga, Giulio Crivellari, Ezio Dellosta, Fabrizio Leonarduzzi, Francesca Alti, Massimo Acerbi, Marco Rusinà. I prezzi delle opere vanno dai 90 ai 10 mila euro.