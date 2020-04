AOSTA: Confcommercio ha presentato le proposte per contrastare la crisi

"Si è trattato di un incontro proficuo durante il quale abbiamo preso atto delle legittime e condivisibili preoccupazioni espresse dai rappresentanti degli esercenti valdostani". Antonella Marco, vice sindaco di Aosta, commneta così gli esiti dell'incontro avuto oggi con Confcommercio VdA.

Obbiettivo dell'incontro discutere riguardo rischi e modalità di un’incerta ripresa legata alla “fase 2” dell’emergenza epidemiologica.

Graziano Dominidiato

"E’ bene premettere - spiega una nota di Confcommercio - che c’è un intero mondo, fatto di imprese, attività commerciali e negozi di vicinato che rischia di scomparire per gli effetti devastanti che il Covid-19 sta producendo sull’economia, e per salvaguardare quella che sarebbe un’estinzione certa del tessuto commerciale del nostro territorio è fondamentale cancellare tutte le tasse locali per il 2020".

La sola strada percorribile per salvare da una fine pressoché certa le imprese del commercio dei nostri paesi e città è quella di cancellare definitivamente le imposte locali, come Tari e tassa sull’Occupazione di suolo pubblico e tutte le tasse di competenza comunale per l’intero anno 2020. Del resto si tratta di servizi di cui tra l’altro commercianti e imprenditori non hanno potuto usufruire proprio a causa del “lockdown. In assenza di tale intervento a livello locale difficilmente molti di loro potranno riaprire a emergenza finita.

Siamo consapevoli del momento difficile che stanno attraversando le amministrazioni locali e della sensibilità dimostrata finora, ma la sola sospensione delle tariffe non può bastare. La situazione è di una gravità senza precedenti e per quest’anno è necessaria una cancellazione definitiva di tasse e imposte comunali.

L’alternativa è quella di veder scomparire negozi e attività commerciali, con conseguenze drammatiche per l’occupazione e tutti i risvolti che potrebbe produrre sul piano sociale.

Confcommercio ha consegnato alla vice sindaco un documento con il quale deyttaglie le esigenze per poter dare, in generale, nuova vita al comparto del commercio:

Cancellazione o drastica riduzione tari (le imprese non hanno prodotto rifiuti e ne produrranno molti meno per mesi)

Cancellazione tassa occupazione suolo pubblico Riduzione IMU e altre imposte comunali, come insegne, passi carrai, ecc

Agevolare gli accessi ZTL rendendo le procedure più semplici E NON ONEROSE

Confermare il costo ZERO per i parcheggi nelle zone blu anche all’atto delle aperture delle attività e almeno fino a fine annoRiduzione al massimo della burocrazia per il rilascio delle occupazioni suolo pubblico e dehors

Concessione temporanea di ampliamento superficie dehors per compensare la diminuzione di capienza del locale interno e del dehors stesso per il mantenimento del distanziamento sociale imposto dalle misure di contenimento COVID19.

La possibilità di ampliamento dovrebbe essere pari a garantire lo stesso numero di posti a sedere pre-crisiPer tutti i pubblici esercizi che hanno l’autorizzazione temporanea per il dehors prevedere deroga con prolungamento anche al periodo invernale senza imposte aggiunte e senza pagamento COSAP, previa dichiarazione che la struttura sia idonea al carico neve.

Possibilità di installazione corpi riscaldanti elettrici o a gas a norma senza richiesta di autorizzazione Rilascio autorizzazioni in via generale per l’occupazione suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale per poter esporre i prodotti nelle giornate di sabato e nei giorni festivi, compensando la limitazione di accesso all’interno dei locali imposti dalle misure di contenimento COVID19.

Nel caso di esposizione prodotti alimentari rilascio autorizzazione in via generale per tutto il periodo di durata delle misure ristrettive con solo una presentazione di SCIA SANITARIA, valevole per l’intero periodo .

"A nome dell'Amministrazione comunale - ha commentato Antonella Marcos - ho fatto presente che, nonostante la difficile situazione del bilancio comunale dovuta ai mancati introiti derivanti dalle regole sull'isolamento e dalla conseguente sospensione di ogni attività, il Comune di Aosta farà tutto quanto gli è possibile per condurre politiche di sostegno alle imprese, e in particolare a quelle del commercio e del turismo che più delle altre stanno risentendo della crisi, in attesa che a livello europeo, nazionale e regionale vengano adottati quei provvedimenti che consentano agli Enti locali di disporre di risorse aggiuntive da poter investire sul territorio".

Da parte sua Graziano Domuinidiato, presidente di Confcommercio VdA ha espresso apprezzamento per le parole della vicesindaco, con l'auspicio che "le misure contenitive vengano in gran parte accolte dall’Amministrazione Comunale. Tali forme di sostegno – prosegue Dominidiato – permetteranno anche un minor impatto sulla riduzione dei posti di lavori all’interno delle aziende. L’immediatezza di intervento in merito a quanto esposto dalla nostra Associazione è indispensabile al fine di contrastare adeguatamente l’emergenza economica oltre che sanitaria".