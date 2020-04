L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Viviamo in un mondo di egoisti

Egregio Direttore,

Vorrei gentilmente esprimere un'opinione da cittadina in merito a quanto riportato nell'articolo in oggetto, a quanto dichiarato nelle ultime ore da alcuni magistrati nonché a quanto riportato in un post di una nota runner.

E per chi parla di buon senso, siete davvero sicuri che quello di ognuno di noi avrà sempre la meglio se venisse concessa la possibilità di passeggiare liberamente in montagna o più lontano da casa?

Davvero pensate che la maggior parte della gente sia così responsabile?

Se fosse un problema di mera incolumità personale, ognuno si prenderebbe le proprie responsabilità, salvo poi dover ricorrere ai servizi sanitari pubblici in caso di incidenti o imprudenze.

Mi riferisco a chi guida senza casco o a chi si accinge su un ghiacciaio con le scarpe da tennis, nonostante i divieti, mettendo a repentaglio anche la vita dei soccorritori.

E mi riferisco anche a chi è disposto a violare una quarantena nonostante sia risultato positivo al virus, fregandosene altamente dell'incolumità altrui. Se guido senza casco o senza cinture di sicurezza, sono io a rischiare, ma se guido senza freno o in stato di ebbrezza, in questo caso a rischiare è (anche) chi non c'entra nulla. E qui il problema non è SOLO individuale. Io posso correre liberamente e non rischiare neanche un raffreddore, ma la mia presenza potrebbe nuocere a chi è più fragile, come immunodepressi, anziani ecc... anche loro avrebbero il diritto di uscire come me, no?