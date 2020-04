"Gioca con la Polizia!": le attività creative per bambini e ragazzi proposte dalla Polizia di Stato

Nasce “Gioca con la Polizia!”, l’iniziativa della Polizia di Stato per intrattenere i pomeriggi dei ragazzi e dei più piccoli con la guida dei loro genitori in questo periodo di isolamento sociale. Una serie di attività creative con al centro il rispetto delle regole, amicizia, solidarietà, internet e sicurezza. I protagonisti saranno i super eroi della legalità Vis, Musa e Lampo. Ogni domenica sarà proposta una breve storia con sei vignette che metteranno alla prova l’arguzia dei piccoli investigatori e sarà proposto un semplice elaborato: un disegno, una letterina, un collage.

Tutti possono partecipare inviando una foto del loro lavoro alla mail andratuttobene@poliziadistato.it I lavori più belli della settimana saranno pubblicati ogni sabato nella sezione: “Scopriamo chi ha vinto questa settimana!”.

Ogni giorno sul suo profilo Facebook, Agente Lisa pubblicherà le vignette con le storie di Vis, Musa e Lampo nella loro quotidianità. Come trascorrono il tempo tra telefonate con gli amici, giochi creativi, piccoli lavori domestici e tanto buon umore per affrontare questo periodo a casa. Le vignette saranno raccolte anche nella sezione "Ogni giorno insieme a...Vis Musa e Lampo" e tutti potranno seguire le loro storie, trovando nuove idee per le loro giornate.

Nell'area “Coloriamo insieme!” tanti disegni da colorare a mano o direttamente sullo schermo del tablet e dello smartphone.

Con “Scopri le magie del MagoPino” saranno proposti video divertenti del poliziotto prestigiatore, mentre nella sezione “Ti racconto una favola” troverete fiabe per i più piccoli.

Consulta il progetto "Gioca con la Polizia!"