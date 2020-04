Magistrati insofferenti ai 'domiciliari'; commercianti, albergatori, politici e sindacati chiedono di riaccendere i motori: la Valle in moto verso la 'fase 2'

Nella storia dei tristi giorni del Coronavirus in Valle d'Aosta, quella di ieri martedì 21 aprile sarà ricordata come la prima, vera giornata di 'distensione', nel senso più politico del termine, dopo due mesi dominati dal buio e dall'incertezza. L'aumento dei guariti risulta in crescita costante, quello dei decessi si è drasticamente ridotto, quello dei ricoverati anche; aumentano i comuni (15) ormai immuni dal Covid-19 e il laboratorio del Parini per l'analisi dei tamponi ha ripreso a funzionare a un ritmo accettabile.

Unica notizia 'stonata' quella che racconta di un bimbo nato al Beauregard lunedì e risultato positivo (è il 20esimo neonato contagiato in Italia) al virus come la madre che lo ha partorito con 38° di febbre; entrambi stanno bene, sono asintomatici e le loro condizioni, costantemente monitorate, non destano particolare preoccupazione.

















L'ospedale Parini di Aosta

Sempre ieri è anche definitivamente rientrato il timore che il coronavirus stesse facendo vittime tra pazienti di reparti ospedalieri non Covid, ma al riguardo il consigliere regionale del Gruppo Misto, Claudio Restano, ha invitato a non abbassare la guardia: "Servono con urgenza competenze epidemiologiche - ha commentato - che consentano da un lato un'azione mirata al controllo delle infezioni con l'interruzione delle catene di contagio e dall'altro il monitoraggio dell'andamento della malattia, anche in prospettiva di una fase 2".

Non stupisce che a fronte di notizie sanitarie ottimistiche il mondo economico, e non solo, abbia iniziato a confrontarsi sui tempi e i modi dell'auspicata ripartenza. La conferma della data del 4 maggio fissata dal Governo Conte per la riapertura di alcune attività industriali e commerciali ha indotto Filippo Gerard (foto a lato), presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani, a intervenire sottolineando "il bisogno di capire verso quale data le strutture ricettive potranno riaprire per coordinarci con gli uffici regionali per fare un'attività di promozione", pur nella consapevolezza "degli errori che sono stati fatti in passato, anche dal sottoscritto, perché nel momento in cui noi abbiamo invitato i turisti a venire in Valle d'Aosta era il momento in cui nessuno, se non alcuni medici, aveva preso coscienza della portata del problema".

Al trasparente meaculpa del presidente degli albergatori (che ha anche chiesto ai vertici dell'Unità di crisi tamponi rapidi a turisti e dipendenti degli alberghi per riaprire in sicurezza le strutture), ha fatto da contraltare la presa di posizione, eccezionale perchè unica sino ad oggi, di nove magistrati tra giudici e pm residenti in Valle d'Aosta che, in una lettera aperta, tirano fuori artigli felini e stigmatizzano la rigidità del divieto di passeggiare e di fare escursioni così come previsto dalle norme di contenimento dei rischi di contagio da Coronavirus. "Con estremo sconforto, soprattutto morale - scrivono Eugenio Gramola, presidente del tribunale, i giudici Anna Bonfilio, Maurizio D'Abrusco, Luca Fadda, Davide Paladino, Marco Tornatore, Stefania Cugge (giudice a Ivrea) e i pm Luca Ceccanti ed Eugenia Menichetti - abbiamo assistito ed ancora assistiamo ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono, poiché è manifestamente insussistente qualsiasi offesa all'interesse giuridico e sociale protetto nel fare una passeggiata tra i boschi". I magistrati vanno oltre, chiedendo che i soldi spesi per i capillari controlli delle Forze dell'ordine sugli spostamenti dei cittadini siano spesi per migliorare le condizioni di vita degli anziani nelle microcomunità.

Sergio Enrico

La lettera ricalca la petizione organizzata dal professionista valdostano e naturalista Sergio Enrico, già presidente del Forte di Bard e dallo scrittore Paolo Cognetti, che hanno chiesto al Presidente della Giunta, Renzo Testolin, di consentire le passeggiate e le escursioni in montagna, nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme di protezione individuale.

E le richieste provenienti da più parti di adottare misure di 'alleggerimento' delle norme anticontagio, anche per consentire la ripresa delle attività agricole, hanno convinto il Presidente Testolin, a emanare un'ordinanza per regolamentare la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. In particolare, l'ordinanza dispone che, "fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento", sono consentiti "l'accesso, la permanenza e la circolazione all'interno dei locali di vendita"; ovviamente venditori e acquirenti devono indossare guanti e mascherina "o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca" e nei locali dovrà essere messo a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile".

Della necessità di tutelare il mondo agricolo nel post-pandemia ha parlato il consigliere regionale Jean Barocco (Misto), augurandosi "che il Presidente Testolin si ricordi, nella sua qualità di assessore regionale ad interim all'Agricoltura, di questo importante settore, fondamentale per l'economia della nostra Valle". Per Barocco il sostegno agli agricoltori "deve concretizzarsi con misure concrete nel prossimo provvedimento economico che sarà predisposto dall'amministrazione pubblica regionale. Per far questo è necessario fin da subito liberare quei 120 milioni, di cui si parla ormai da troppi giorni, ma che per ora non si vedono".

Marcata è anche la preoccupazione di Confcommercio VdA, il cui presidente, Graziano Dominidiato (foto a lato), in una nota ha messo in guardia sul pericolo che "alla riapertura i cittadini rischiano di non trovare più aperti né il bar sotto casa, né la trattoria di quartiere". Per questo, Confcommercio chiede "al governo regionale e alla politica tutta un aiuto e uno sforzo in più per salvare un pezzo del nostro sistema produttivo nazionale che, con 85 miliardi di fatturato prodotto e 1.200.000 occupati, è un settore trainante del turismo e dell’economia del Paese.”

Sempre in relazione alla necessità di ripresa delle attività produttive, in una nota il sindacato Savt ha sottolineato che "si deve lavorare per creare il prima possibile i presupposti affinché l'economia possa ripartire e le persone siano messe nelle condizioni di potere tornare a lavorare, possano tornare a sostenere la loro famiglia".Per la sigla sindacale "il lavoro è dignità e noi chiediamo, nel rispetto delle indicazioni della comunità scientifica, che si possa tornare a lavorare il prima possibile, senza doversi ridurre a dover aspettare il sostegno pubblico di turno. Sostegni che oltretutto hanno dei tempi del tutto incerti e sicuramente troppo lunghi per la loro erogazione". Secondo il sindacato "i sostegni economici pubblici alle famiglie e alle imprese possono, infatti, essere utili esclusivamente per un periodo limitato di tempo. Non si può immaginare che reggano per diversi mesi".

Insomma, sembra proprio che in Valle d'Aosta la 'fase 2' stia già iniziando e nemmno troppo in sordina.