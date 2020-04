A proposito di petizione per aprire le escursioni in montagna

Buongiorno direttore,

in questo momento di dibattito e raccolta firme a proposito dell'attività motoria all'aperto e relativi divieti, mi sembra il caso di segnalare il post che Lisa Borzani, trailer di fama internazionale, plurivincitrice del Tor de Geants e valdostana d'adozione, ha pubblicato oggi sul suo profilo Facebook.

Il testo è ironico e graffiante, ma, secondo me, condivisibile, eccolo:

"Proposta seria nata tra le pedalate sulla spinbike in questa mattinata uggiosa.

Perche' non facciamo un bel CHECK SANITARIO completo a tutti quelli che si scagliano contro l'attivita' motoria all'aperto? (..che adesso si chiama ''attivita' motoria '' perche' solo a pronunciare la parola ''corsa'' si rischia di autoinfettarsi da Corona virus con i propri sputi).

Si prendono i lorsignori, si mettono su una bella bilancia e in contemporanea si esegue un bel prelievo del sangue con aggiunta misurazione della pressione arteriosa. Chi risulta sovrappeso, iperteso, con trigliceridi / glicemia / colesterolo etc..fuori dai parametri viene messo IMMEDIATAMENTE A DIETA FERREA e con l'obbligo di praticare quotidianamente, con mascherina sempre indossata, ATTIVITA' MOTORIA (indoor, of course!) per almeno un'ora e mezza al giorno (che i 40 minuti li lasciamo a quelli in salute che vanno all'aperto) monitorati con app installata su cellulare e braccialetto elettronico attorno alla lingua che produce leggere scosse ogni volta che si assumono alimenti VIETATI.

No dolci, no alcool(neanche la birretta, sai? E manco analcoolica che non si sa mai..siamo in emergenza sanitaria: devi comprendere la situazione, suvvia...), no sale, no pasta, no sughi, al rogo il lievito che gonfia e il burro che proprio non te lo puoi peremettere....Sgarri perche' non ce la fai piu'? Hai fatto un minuto in meno di attivita' rispetto all'ora e mezza prevista perche' esausto? 400euro di multa, ma stai sereno che se paghi subito scende a 280euro o giu' di li'.

E ricorda: lo propongo affinche' si realizzi il tuo #andratuttobene (con cui hai fracassato gli unici organi sani rimasti al runner untore) e soprattutto PER TE! Perche' TU che additi gli altri ad irresponsabili, TU che con i tuoi valori sballati NON SEI IN SALUTE, potresti INTASARE GLI OSPEDALI e non venir curato dato che i tuoi parametri sono rischiosi x infarto, ictus, crisi diabetica..e , l'obesita', per esempio e' uno dei fattori a rischio proprio per il COVID-19 contro il quale combatti.

Semplice, no?"

A me sembra grandioso, comunque grazie per l'attenzione, cordiali saluti