Gerard, si pensi a data riapertura alberghi

"Se non c'è sicurezza per i nostri ospiti, per i nostri collaboratori e per noi stessi siamo i primi ad avere dei dubbi sulla riapertura". Lo spiega all'ANSA Filippo Gerard, presidente dell'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta, pensando alla prossima stagione turistica estiva.

"Abbiamo bisogno di capire verso quale data si può aprire per coordinarci con gli uffici regionali per fare un'attività di promozione, - aggiunge Gerard - anche se siamo tutti pienamente consapevoli del momento che stiamo vivendo e anche degli errori che sono stati fatti in passato, anche dal sottoscritto, perché nel momento in cui noi abbiamo invitato i turisti a venire in Valle d'Aosta era il momento in cui nessuno aveva preso coscienza, se non alcuni medici, poi il problema è diventato quello che è sotto gli occhi di tutti".

Quella estiva "sarà una stagione molto sotto tono,- anticipa Gerard - ma dobbiamo presentarci al meglio per non perdere proprio del tutto la clientela; le richieste sono al momento bassissime per giugno, il mercato estero a giugno e luglio è crollato".