Al Banco Alimentare mille chili di viveri da Vivenda Spa; ripresa la raccolta solidale dell'Emporio Quotidiamo (Video)

Puntuale alla consegna, è arrivato ieri lunedì 20 ad Aosta il camion di Vivenda Spa carico di generi alimentari per le famiglie valdostane. La società privata che ha in gestione il servizio fornitura pasti agli ospedali regionali, a numerose scuole e ad altri enti ha consegnato al Banco Alimentare di Aosta viveri e beni di prima necessità che saranno poi donati alle persone in difficoltà economica o sociale.

Il magazzino del Banco Alimentare

Spaghetti, riso, tonno, pane, pasta, biscotti, farina e parmigiano sono solamente alcuni prodotti che sono stati trasportati dal centro cottura della Vivenda Spa alla località Gd Chemin 164/ Area Sogno a Saint-Christophe, dove ha sede la onlus regionale Banco Alimentare. E sempre lunedì è ripresa la raccolta dell'Emporio Solidale 'Quotidiamo' di Aosta di prodotti freschi (in particolare frutta e verdura) presso alcuni dei principali supermercati della regione convenzionati con il servizio.

La ripresa delle attività consentirà di devolvere quanto raccolto al Banco Alimentare, che potrà così ampliare l’offerta dei pacchi consegnati sul territorio. Rimane ad oggi chiuso il punto di distribuzione Quotidiamo in via Avondo ad Aosta, destinato alla fornitura di generi di prima necessità ai nuclei familiari segnalati dal servizio sociale.

L’Emporio Solidale è un progetto di comunità e di solidarietà diffusa finanziato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e gestito da una partnership composta dalla cooperativa La Sorgente, BancoAlimentare, CSV-Centro Servizi per il Volontariato, Fondazione Opere Caritas e Lega Italiana contro il Dolore- Valle d’Aosta. Il servizio fornisce gratuitamente cibi freschi e secchi per le persone vulnerabili. L’obiettivo è duplice: contrastare lo spreco alimentare attraverso il recupero di beni alimentari che diversamente andrebbero sprecati e sostenere i nuclei familiari più bisognosi in un diritto fondamentale come il diritto al cibo.

Dalla sua apertura nel 2016 ad oggi, Quotidiamo ha distribuito circa 34 tonnellate di generi alimentari e prodotti di igiene personale e della casa, molti dei quali sarebbero stati destinati alla discarica. Per la sua attività, basata principalmente sul contributo di volontari, l’Emporio è riuscito ad aiutare circa 255 nuclei familiari, per un totale di 694 persone e di 100.000 euro di alimenti recuperati e ridistribuiti. Delle 34 tonnellate complessive, ben 15 sono consistite in prodotti freschi, raccolti grazie alle donazioni della grandedistribuzione, di aziende agricole e di privati cittadini. In un periodo così problematico per la comunità intera in seguito all’epidemia di coronavirus, le fasce più deboli della popolazione sono quelle che vengono colpite in maniera più intensa e che rischianoun’ulteriore emarginazione sociale ed economica.

Chiunque voglia sostenere Quotidiamo può farlo tramite una donazione di prodotti alimentari o di prima necessità, prendendo accordi al numero3295905314; una donazione per l’acquisto di beni alimentari o di prima necessità attraverso un bonifico sul conto dedicato aperto presso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta:

BCC Valdostana: IBAN IT53Q0858701211000110150701

Intesa Sanpaolo: IBAN IT73G0306909606100000005667

Unicredit: IBAN IT37G0200801210000102396075

È importante indicare nella causale “Fondo Emporio Solidale – sostegno iniziative utilità sociale”. Le donazioni possono essere oggetto di agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.quotidiamo.org o www.fondazionevda.it.

Qui il video della consegna viveri da Vivenda al Banco Alimentare