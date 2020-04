Ragaciak… per ricominciare! Videocontest per giovani tra i 14 e i 29 anni

L’indizione del videocontest Ragaciak… per ricominciare! nasce, in continuità con l’edizione 2019 Ragaciak… per dire basta!, con lo spirito di permettere ai nostri giovani di esprimere il loro pensiero, i loro stati d’animo e come hanno saputo affrontare e reagire di fronte al COVID19, emergenza sanitaria planetaria.

Attraverso una riflessione su questa situazione emergenziale, i giovani partecipanti al videocontest potranno con la loro immaginazione, positività e capacità di confronto realizzare dei videoclip/videomessaggi volti a:

promuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso se stessi e come cittadini;

sviluppare lo spirito di partecipazione e la responsabilità sociale nei giovani;

promuovere iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Il videocontest è rivolto a tutti i giovani tra i 14 e i 29 anni compresi, domiciliati e/o residenti in Valle d’Aosta. I giovani valdostani interessati possono partecipare al videocontest singolarmente o in gruppo, costituito da un massimo di cinque persone l’uno.

I videoclip/videomessaggi dovranno essere consegnati a mano presso la struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili sito in Piazza Deffeyes 1 – 11100 AOSTA (6° piano) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2020, in busta chiusa contenente tutta la documentazione prevista dal regolamento.

Ai giovani che avranno realizzato i migliori dieci videoclip/videomessaggi, selezionati dalla Commissione di valutazione, verrà assegnato un contributo a fondo perduto per un importo unitario omnicomprensivo massimo di mille euro.

Il regolamento, il modulo di partecipazione e la liberatoria possono essere consultati e scaricati dalla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale regionale, al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>giovani/default_i.asp