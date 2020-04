Rimandata sine die edizione 2020 di Celtica

"Ad oggi non sussistono le tempistiche di realizzazione dell'evento, la disponibilità degli artisti provenienti dall'estero e, non ultimo, le condizioni di sicurezza per la partecipazione di pubblico e artisti": sono le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a dichiarare 'sospesa' la 24/a edizione di Celtica, la grande festa dedicata alla cultura celtica che era in programma dal 2 al 5 luglio (il 'cuore' della festa è nel bosco del Peuterey, in val veny, sopra Courmayeur).

"In attesa di decreti ufficiali, nazionali e regionali che, con molta probabilità, confermeranno l'impossibilità di svolgere festival, concerti e attività che comportino la partecipazione e l'assembramento di pubblico numeroso - si legge in una nota dell'associazione culturale "Clan Mor Arth-Clan della Grande Orsa" - abbiamo deciso di rimandare a data da destinare la prossima edizione di Celtica Valle d'Aosta". (ANSA).