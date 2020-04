Anche in tempo di pandemia ricordiamoci della Terra

Il 22 aprile è la 50° Giornata della Terra delle Nazioni Unite. In tutto il mondo. In Italia, Earth Day Italia e Movimento dei Focolari organizzano una maratona multimediale, una sorta di Villaggio Per la Terra digitale dove tutti possono incontrarsi.

Per celebrare il 50°, #EarthDay2020, il 22 aprile, saranno presenti anche i Giornalisti nell’ Erba, un progetto nazionale di giornalismo e comunicazione ambientale, a #OnePeopleOnePlanet dalle 8 alle 20 suRaiPlay, sulla piattaforma dedicatae poi anche sui loro canali (giornalistinellerba.it, Facebook, YouTube). Per l'occasione il gruppo ha raccolto tante voci.

Quelle dei più giovani, 12 giornalisti Nell'erba di varie parti d'Italia, tra i 10 e i 13 anni, saranno nello speciale #Explorer Pianeta Terra di Rai Gulp alle 18, in qualità di reporter per dare notizie e in qualità di giovanissimi cittadini a raccontare il loro #cosahoimparato dalla pandemia e a fare gli auguri alla Terra.

Per il 50° della Giornata della Terra, #Explorers ha coinvolto uno dei suoi testimonial, Francesco Barberini, Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi, 12 giovani reporter della redazione di Giornalisti Nell'Erba e un rappresentante dei Fridays for future in Italia, Giorgio Brizio. Lo speciale invita pure a riflettere su quanto sia importante preservare il pianeta in un momento in cui la pandemia in atto ci ha fatto comprendere una volta di più che se le emergenze epidemiche vanno affrontate tutti insieme, anche la cura del pianeta non può prescindere da un lavoro comune.

Oltre che in streaming online, è possibile vedere Rai Gulp anche al canale 42 del digitale terrestre e sul canale 807 della piattaforma satellitare di Sky Italia. Poi altre #VociVirali, quelle dei ragazzi (gNe di ogni dove, dai 16 ai 23), quelle dei docenti della Rete nazionale Docenti Giornalisti Nell'Erba e quelle di genitori, in tre video in cui si guarda al futuro. Ecco in 22 secondi un mini video trailer come assaggio

https://youtu.be/MN6Vc_pyewA