Nessun decesso e 14 guariti da Covid-19 in Valle

Nella nostra regione aumentano ancora i guariti dal coronavirus Covid-19: dai 273 di ieri sono saliti a 287. Il dato emerge dal bollettino dell'Unità di crisi, dove non si registrano decessi rispetto a ieri che erano 126, di cui 65 uomini e 61 donne di età compresa tra 45 e 100 anni, con età media di 82 anni.

I contagiati dall'inzio dell'epidemia sono 1.093, quelli attuali sono 680. I pazienti ricoverati in ospedale sono 99 dei quali otto in Rianimazione. Gli altri 573 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Da oggi i comuni valdostani 'bianchi', ovvero immuni sono 15: si tratta di Arnad, Avise, Challand St.Anselme, Champorcher, Chamois, Emarese, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Issime, Oyace, Pontboset, Rhemes Notre Dame, St-Rhémy e Valsavarenche.

Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 183.957, al momento sono 107.709 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 51.600.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.134, in terapia intensiva 2.471, mentre 81.104 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 24.648 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.