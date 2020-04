Stella Alpina e Barocco pressano Testolin su sburocratizzazione e su orotocoltura domestica

Non mollano l’osso i consiglieri della Stella Alpina e dell’indipendente Jean Barocco stanno con il fiato sul collo di Renzo Testolin perché dia un segnale di cambio di passo ma non nel senso di restringere le limitazioni ma utilizzando il buon senso e si allentare la rigidità ideologica più attenta a punire i cittadine che ha trovare soluzioni per consentire le attività soprattutto domestiche. Infatti i quattro consiglieri regionali Pierluigi Marquis, Carlo Marzi, Luisa Trione e Jean Barocco portano ad esempio le contraddizioni dell’ordinanza orti poco attenta alla tradizione, alla cultura, alla storia della Valle.

“Il caso degli orti è esemplare, perché – spiegano - l’ordinanza del Presidente della Regione pone ulteriori vincoli ma poteva porre più attenzione alla dimensione comunitaria del lavoro in campagna della Valle d’Aosta, anche per autoconsumo e non tiene conto che la motozappa viene usata dal vicino, i fertilizzanti arrivano da un parente o un conoscente, che i genitori portano il loro figlio piccolo con cui convivono, dove la responsabilità delle persone può benissimo assicurare la distanza sociale e evitare catene di contagio sicuramente più facili che in strutture chiuse.

Marquis, Marzi e Trione del Gruppo Consiliare Stella Alpina insieme al collega Barocco del Gruppo Misto auspicano “un sostanziale cambio di passo per come la Regione Valle d’Aosta sta preparando la fase due sia a livello sanitario che, in parallelo, di riapertura e ripresa economica”. Ricordano, poi che la modalità di fondo che è stata scelta per accedere alla misura legislativa da 25.000.000 di euro della legge appena approvata è “creare una piattaforma informatica che limiti la burocrazia e permetta di accedere alle misure economiche per la propria categoria direttamente da casa, tramite autocertificazioni”.

Più in generale i quattro consiglieri auspichiamo che il prima possibile “si intervenga rammentando il lavoro degli artigiani che lavorano da soli, senza possibili contatti, piuttosto che la possibilità che riaprano anche i cantieri privati prevedendo magari come in Svizzera l'alternarsi rigido delle varie tipologie di maestranze e l'obbligo delle distanze e degli strumenti adibiti ad evitare i contagi”. Per la riapertura dei cantieri nella loro dimensione di filiera ricordano che “riprendere i lavori stradali, ad esempio, obbliga alla riapertura delle cave, al funzionamento dei centri raccolta dei rifiuti, alla disponibilità dei fornitori di materiali edili e degli strumenti di lavoro.

Nelle valli in cui ci sono cantieri stradali, ci devono essere luoghi in cui si possa andare a pranzo in sicurezza. È quindi urgente un tavolo di confronto come abbiamo auspicato in Consiglio”. Sollecitano, infine, un confronto con il Celva, “sia per ragionare sulla tematica inerente l'extragettito IMU, sia per valutare assieme gli interventi necessari da parte regionale per permettere di abbassare il più possibile l'IMU per le case sfitte dei valdostani e per prevedere eventuali ristori rispetto all'IMU delle strutture ricettive”.