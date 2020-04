Marzi (Sa) ‘Si poteva evitare sciogliere il Consiglio’

“Abbiamo dimostrato tutti insieme che avremmo potuto evitare di sciogliere il Consiglio regionale non lasciando la Valle priva del proprio Consiglio in un momento così delicato”. Carlo Marzi, Consigliere regionale e segretario regionale di Stella Alpina, si esprime così dopo che l’Assemblea ha approvato la legge per i primi interventi per affrontare la crisi coronavirus.

“La legge di sostegno economico che si inserisce in un quadro di priorità sanitaria, cui in questa fase è assegnata ancora la massima priorità – spiega Marzi - e nelle ultime settimane siamo tornati a fare come richiesto dalla Valle d'Aosta il nostro mestiere di scrivere leggi permettendo al Consiglio regionale di ritrovare la propria centralità per il tramite della 2^ Commissione Consiliare”.

Per Marzi “questo è un inizio, è il miglior risultato politico possibile al momento, raggiunto in maniera trasversale e unanime. Il nostro mestiere di politici mira proprio a trovare accordi e questo modello di collaborazione e di confronto proficuo tra tutte le parti deve non solo proseguire, ma anche estendersi al territorio ad esempio togliendo ai Comuni valdostani l'onere di pagare allo stato la "gabella" da quasi 33 milioni di euro dell'Extragettito Imu”.