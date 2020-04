Lucat (RC VdA), 'Modello autonomia leghista ha prodotto risultati drammatici'

Se l'idea di 'autonomia' promossa dalla segretaria regionale della Lega VdA, Maria Alice Boldi, è quella del modello lombardo, allora noi valdostani possiamo davvero farne a meno". Così Francesco Lucat, segretario regionale di Rifondazione Comunista/Sinistra Europea VdA, commenta le dichiarazioni della segreteria regionale del Carroccio che, in una nota diffusa ieri, rivendica "il diritto di dire basta: dobbiamo fare di tutto per opporci a questo Governo e portare avanti la nostra idea di Autonomia in Valle d'Aosta".

Lucat non ha dubbi su quale possa essere il modello autonomista cui fa riferimento Maria Alice Boldi: "Allunghiamo il nostro sguardo al di là di Pont St. Martin e spingiamoci fino oltre le sponde del Ticino. Lì esiste una regione chiamata Lombardia dove la Lega ha trovato le sue origini e dove, da due decenni, pratica la sua idea di autonomia".

Per il segretario di Rifondazione Comunista VdA la strage di vittime causata dal Coronavirus entro i confini lombari evidenzia che "i frutti di questa idea sono drammatici; la Lombardia si pone drammaticamente in testa alle spaventose classifiche nazionali dei contagiati e dei decessi. In particolare, nella zona di Bergamo, le morti in due mesi si son quintuiplicate rispetto al periodo dello scorso anno, in forza di un modello economico che ha favorito l’arrivo ed il diffondersi del contagio".

Lucat porta a esempio "la vicenda tragicomica (molto più tragi che comica) dell’ ospedale per la terapia intensiva attrezzato nella Fiera di Milano, presentato il 31 marzo a ranghi compatti dal team leghista, a partire dal presidente Attilio Fontana fino agli assessori Gallera e Rizzoli come un miracolo della mitica operosità lombarda, ma che dopo quattordici giorni è stato dichiarato del tutto inutile dallo stesso assessore Gallera".