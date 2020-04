Issogne: Mascherine anti-Covid per tutti dalle sarte del paese e dai Lyons del Cervino

E' quotidiana, da parte dei Comuni valdostani, la ricerca di mascherine e protezioni individuali in grado di impedire il contagio da Covid-19. In questo senso l'Amministrazione comunale di Issogne ha aderito al nuovo progetto solidale del Lions Club Cervino, che consiste nella realizzazione di mascherine in tessuto lavabile e disinfettabile, utilizzabili quindi diverse volte.

Il Club ai piedi della Gran Becca ha messo a disposizione il materiale, ovvero teli già tagliati e gli elastici per le orecchie, dopodiché un gruppo di 22 sarte di Issogne, coordinate dalla vicesindaco, Stefania Anardi, si è attivato per cucire 1200 mascherine con l’obiettivo di distribuirle a tutta la popolazione maggiorenne. Altre 200 mascherine colorate saranno distribuite a tutti i minori dai 3 ai 17 anni.

“Un ringraziamento va al Lions Club Cervino per il loro impegno e alle sarte volontarie per aver reso possibile la realizzazione di questo progetto – scrive sul suo profilo Fb il sindaco del comune di bassa Valle, Battistino Delchoz – il contributo di tutti è davvero prezioso”.

Le sarte che hanno aderito all'iniziativa sono Eugenia Perraca, Borettaz Elena, Favre Antonietta, Sylvie Belfrond, Neva Perracca, Bianca Felesini, Creux Miranda, Priod Graziella, Enrica Borney, Arianna Priod, Eugenia Cherio, Eliana Pinet, Milena Pinet, Anna Cama, Elisa Lateltin, Valentina Pinchuk, Liviana Laurent, Valeria Lazier, Teresina Anzola, Miriam Challancin, Nadia Sezian e Giulietta Sapino.