Cinq conseils pour apprendre une langue à la maison

Apprendre une langue à la maison ou décider de l’apprendre seul peut être un choix et se révéler efficace. Les choses sont différentes quand la situation est subie, que nous ne sommes pas habituées et qu’en plus des éléments extérieurs agissent sur notre stress, concentration et motivation. Alors comment on fait pour apprendre à la maison ? Voilà cinq conseils simples pour essayer de rendre cet apprentissage le plus positif et efficace possible.

1er conseil pour apprendre une langue à la maison: Travailler régulièrement. Si ce conseil est valable quoi qu’il en soit dans l’apprentissage d’une langue, il est d’autant plus important si vous apprenez à la maison. 10 minutes suffisent si vous ne pouvez vraiment pas faire plus. Nous avons la chance avec le numérique d’avoir accès à de nombreuses ressources qui nous permettent d’apprendre autrement donc profitons en. Plus forcément besoin d’être assis sur une chaise à un bureau pour apprendre efficacement. Vous verrez de plus que si les premiers jours peuvent être compliqués, un travail quotidien sera très bénéfique sur le long terme. En plus d’apprendre plus efficacement, cette habitude vous aidera à entrer dans l’apprentissage plus rapidement et à éviter les moments de 'ras le bol'.

2ème conseil: Créer une routine. Dans l’apprentissage, la routine est un élément important d’efficacité et de sécurité.Particulièrement importante chez les plus jeunes, elle permet de rentrer dans l’apprentissage progressivement et de favoriser la concentration. En tant qu’adultes, cela nous permet également d’être plus efficace et rassuré car nous pouvons une fois cette routine établie, suivre le même programme et savoir donc ce que nous avons à faire d’une séance à l’autre. La routine reprend en fait le principe du cadre: vous créez un cadre pour être en sécurité mais à l’intérieur de ce cadre, vous êtes libres de vos activités.

3ème conseil: Chercher des activités qui vous donnent le sourire. On va parler encore une fois de cette situation particulière de confinement que nous vivons actuellement, même si cela reste valable dans d’autres circonstances. Si vous vous retrouvez à devoir travailler à la maison sans l’avoir choisi, il est important que votre apprentissage soit au maximum une source de positif. On vous suggère donc au maximum de chercher des activités qui vous font plaisir et dans lesquelles vous vous retrouvez, même si elle restent un apprentissage. Toute langue étrangère comporte bien sûr des points de grammaire et des choses pas très funs en soi…Nous pouvons cependant trouver des ressources, parmi celles disponibles, qui touchent à notre sensibilité et nous donnent, malgré les difficultés, le sourire et la motivation nécessaire pour avancer. Quelques exemples: Faire une recette de cuisine dans une langue étrangère,Écouter et chanter une chanson que vous aimez, lire un article, regarder une vidéo sur un sujet qui vous intéresse,Écrire un message à un proche dans cette langue,Décrire un paysage que vous aimez, raconter quelque chose qui vous plaît. Jouer des scènes du quotidien dans une langue étrangère.

4ème conseil: Limiter les écrans. Au risque de vous paraître contradictoire, on pense ne rien vous apprendre en vous disant que si les outils numériques sont une chance pour l’apprentissage des langues étrangères, ils sont à utiliser avec mesure. Parce que oui, paradoxalement, quand nous sommes à la maison, l’apprentissage à distance est énormément facilité par les écrans. Ces derniers peuvent cependant, à long terme, jouer sur notre concentration, notre énervement et notre stress. Ce dont nous avons encore plus besoin d’éviter actuellement non? Il y a malgré tout une bonne nouvelle: Vous pouvez exploiter énormément de ressources en ligne sans rester constamment devant un écran. Quelques exemples: Travailler votre compréhension orale avec Audiolingua,ecouter un podcast (ou une vidéo sans regarder l’image); lire un article et appliquer ensuite les conseils hors écran. Prendre des notes sur papier au lieu d’avoir uniquement des supports numériques.

5ème conseil: Echanger au maximum même à distance la communication. C’est le but de toute langue et la fin de chacun à travers l’apprentissage d’une langue étrangère. Même si nous apprenons une langue étrangère pour nous, nos projets personnels ou pour nous faire plaisir, le but est bien toujours d’entrer en interaction avec d’autres personnes. Plus tôt et plus régulièrement dans l’apprentissage, nous créons cette interaction, plus facile sera celle ci. Même à distance, je vous suggère donc de trouver des moyens et de prévoir des activités qui vous permettront de pratiquer la langue étrangère d’une part et d’autre part, d’être dans de réelles situations de communication.